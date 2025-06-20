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55 safkan arap tayı satıldı! Elde edilen gelir dudak uçuklattı! Rekor fiyat...

Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen 55 safkan Arap tayı, 31 milyon 20 bin lira bedelle satıldı.

55 safkan arap tayı satıldı! Elde edilen gelir dudak uçuklattı! Rekor fiyat...

Bursa'da, Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde düzenlenen ihalede, 60 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

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EN YÜKSEK FİYAT 2 MİLYON 650 BİN OLDU

İhalede en yüksek fiyat "Aydın Dayı" isimli tay için verildi. Tayı, 2 milyon 650 bin liraya Özşahinler Lojistik aldı. Satış fiyatı bakımından bu tayı, 2 milyon 250 bin lirayla "Köksal" ve 1 milyon 800 bin lirayla "Süperoğlan" izledi.

onlarca-arap-tayi-satildi-elde-e

Satışa çıkarılan 60 safkan Arap tayından 55'i alıcı buldu. Bu satışlardan 31 milyon 20 bin lira gelir elde edildiği belirtildi.

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