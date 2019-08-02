553 dolarlık elbise büyük bir soğan torbasına benzetildi!

Tasarımcı Elissa Poppy tarafından tasarlanan ünlü bir markanın elbisesi çoğu kişi tarafından beğenilmedi. Markanın web sitesinde yayınlanan elbise sosyal medyadakilerin eline düşünce eleştirilerin odağı oldu.

PATATES YA DA SOĞAN ÇUVALI

Çoğu kişinin soğan ya da patates çuvalına benzettiği elbiseye Twitter'da birçok olumsuz yorum geldi. Onlardan biri şöyle:

“Soğan torbası torbasına benzeyen bir elbise için 350”, diyen İngiliz kullanıcı Jay Sharif, British Pounds'daki orijinal fiyatına atıfta bulundu.

TASARIMCI ÇUVALDAN ESİNLENMEMİŞ

El yapımı “yüksek moda lateks iç çamaşırında” uzmanlaşmış bir İngiliz markası olan tasarımcı Elissa Poppy, ürün detaylarına göre, çuval üretmekten değil, elbisenin oluşturulmasında couture'dan esinlenmişti.

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Bu durum, üretici marka içinse bir ilk değildi. Ocak 2018’de de, Twitter’da ürettiği bir kemer nedeniyle yine eleştirilerin odağı olmuştu.

