56. sanat yılını kutlayan Ayşen Gruda: Cumhuriyet'e sımsıkı yapışın

Ayşen Gruda, Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde ‘Deli kadın’ oyunuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Kuliste muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gruda, önümüzdeki günlerde uzun bir turneye çıkacaklarını anlatırken, “Birkaç cümle ile kendisini anlatması istenince, “Ayşen Gruda, kitap gibi kadın. Birkaç cümle ile nasıl özetleyeyim? İyi kalpli, düzenli, işine çok sadık, çok dikkatli, dürüst ve oyundaki gibi deli. Bütün dünyayı zaten deliler idare ediyor." dedi. Gruda, tiyatro ve sinemanın ayrı oyunculuk ve teknikleri, keyifleri bulunduğunu anlattı.

Gruda, " Ben halka güvenirim. Onlar da bana güvenirler hiç birbirimizi aldatmadık bugüne kadar. Halkımızdan umutluyum. Mutluluk ise, saniyelerdir. Her dakika mutluyum diye bir şey olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı." diye konuştu.

"CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKIN"

Salonu dolduran hayranlarının karşısına iki perdelik oyuna Kemal Karağaç, Erhan Sefacı, Gamze Acı, Şadiye Yön ile çıkan Ayşen Gruda, oyunun bir sahnesinde izleyicilere, “Ben burada eğer oturuyorsam, sizler de beni oradan izliyorsanız Atatürk’ün bize Cumhuriyet’i armağan ettiği için, Alemin kadınları bisiklete bindiği için bayram ediyor. Biz istediğimiz zaman bisiklete, arabaya biniyoruz. Cumhuriyet’e sımsıkı yapışın dedi.