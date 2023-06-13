56 yaşına giren Salma Hayek teknede bikinisiyle poz verdi!

Ünlü Hollywood yıldızı Salma Hayek özellikle davetlerde giydiği iddialı kıyafetlerle gündeme geliyor. Instagram'da 24 milyon takipçisi olan güzel oyuncu yıllara meydan okuyor.

Yaşına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çeken Hayek son olarak tekneden bikinili pozunu paylaştı.

'Bazı insanlar gri günleri sevmez ama bence her gün değerli. Haftanıza tapın, Ne getirirse getirsin' diyen Salma Hayek kıvrımlarını sergilediği pozuyla hayranlarından beğeni aldı.

FİT KALMASININ SIRRI

Hayek'in 50'li yaşlarında hem fit hem de genç görünmesinin sırrı yediklerindeydi. Güzel oyuncu, bol bol taze meyve ve sebze, yağsız protein ve organik ürünler yemeyi tercih ediyor. Ayrıca genellikle şekerli ürünlerden vazgeçiyor, bunlar yerine serinletici meyve sularını tercih ediyor. Kendisini "duygusal yiyici" olarak da tanımlayan Salma Hayek, elbette arada sırada kaçamaklar yapıyor.



