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56 yaşına giren Salma Hayek teknede bikinisiyle poz verdi!

13.06.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

56 yaşına giren Salma Hayek yıllara meydan okuyan güzelliğiyle festivallerin ve kırmızı halıların dikkat çeken isimlerinden. Salma Hayek son olarak bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi ve yine hayranlarından beğeni aldı.

56 yaşına giren Salma Hayek teknede bikinisiyle poz verdi!

Ünlü Hollywood yıldızı Salma Hayek özellikle davetlerde giydiği iddialı kıyafetlerle gündeme geliyor. Instagram'da 24 milyon takipçisi olan güzel oyuncu yıllara meydan okuyor.

Yaşına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çeken Hayek son olarak tekneden bikinili pozunu paylaştı.

Ekran Alıntısı

'Bazı insanlar gri günleri sevmez ama bence her gün değerli. Haftanıza tapın, Ne getirirse getirsin' diyen Salma Hayek kıvrımlarını sergilediği pozuyla hayranlarından beğeni aldı.

SSA

FİT KALMASININ SIRRI

Hayek'in 50'li yaşlarında hem fit hem de genç görünmesinin sırrı yediklerindeydi. Güzel oyuncu, bol bol taze meyve ve sebze, yağsız protein ve organik ürünler yemeyi tercih ediyor. Ayrıca genellikle şekerli ürünlerden vazgeçiyor, bunlar yerine serinletici meyve sularını tercih ediyor. Kendisini "duygusal yiyici" olarak da tanımlayan Salma Hayek, elbette arada sırada kaçamaklar yapıyor.


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Salma Hayek Oyuncu

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