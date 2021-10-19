56 yaşındaki Paulina Porizkova çırılçıplak yatağa girdi! O anı Instagram’dan paylaştı

1980'li ve 90'lı yılların en gözde modellerinden biri olan Paulina Porizkova, üstsüz pozlar verdi. 56 yaşındaki Paulina Porizkova'nin fit görüntüsünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Çek asıllı Paulina Parizkova, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

İddialı isim fotoğrafını, “İnsanlığın en büyük icadı. Ateş değil, tekerlek değil, önceden dilimlenmiş ekmek değil… O tartışılmaz, tartışılmaz, inkar edilemez - BİR YATAK.” notuyla paylaştı.

"KUŞ GİBİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUM"

2019 yılında eşini kaybeden Paulina Parizkova, "Üstsüz pozlar verince kendimi kuş gibi özgür hissediyorum. Kötü günlerimi ve olumsuz anılarımı bir çırpıda unutuyorum" dedi.

1965 yılında Çekoslovakya'da dünyaya gelen yıldız, şöhretle henüz 18 yaşındayken tanıştı. Paulina Porizkova, Sports Illustrated dergisinin, Orta Avrupalı ilk kapak kızı oldu.

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARINDAN BİRİ

1992 yılında Harper's Bazaar tarafından hazırlanan listede, 'Dünyanın en güzel 10 kadını' arasında yer aldı.



