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56 yıllık dost! 10 yaşında hediye gelmişti şimdi 67 yaşında!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 02.05.2019 14:10 | Son Güncelleme

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Jeanna 56 yıldır en yakın arkadaşı kampluğa George ile hayatını geçiriyor! Bakın bu ilginç dostluk nasıl başlamış ve Jeanna kocası George'u ilk gördüğünde ne düşünmüş...

56 yıllık dost! 10 yaşında hediye gelmişti şimdi 67 yaşında!

Evcil hayvana sahip olmak birçok mutluluğu da beraberinde getirir. İster tüy yumağı bir kediye sahip olun isterseniz de hiperaktif bir köpeğe... Her ne kadar onlar sizinle birlikte bir ömür yaşayacak gibi gelse de ne yazık ki bazı hayvanların ömür doğası gereği insanlar kadar uzun sürmüyor.

Bir kedinin ömrü yaklaşık 13 yıl ve köpekler ise ortalama olarak 10-13 yıl hayatta kalırken, hamsterler ve fareler sadece birkaç yıl yaşıyor. Neyse ki bu durum ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Milwaukee şehrinde yaşayan Jeanna için geçerli değil.

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Şimdilerde 67 yaşında olan Jeanna'ya ailesi 10. yaş doğum gününde bir kaplumbağa hediye etti. Çocukken kaplumbağalara neredeyse aşık olma seviyede çok seven Jeanna kaplumbağa ile en yakın arkadaş oldu ve kimse bu arkadaşlığın bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedi.
George adını verdiği kaplumbağa ile 1962 yılından bu yana beraber olan Jeanna nereye giderse gitsin yanında hep George'u da götürdüğünü belirtiyor.

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George'a aşık olan sadece Jeanna da değil. Jeanna'nın arkadaşları da kaplumbağayı onlardan biri gibi görüp, seviyorlar. Hatta bazen hediyelere boğuyorlar.

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Üniversiteye gittiğinde de kaplumbağasını yanında götüren Jeanna kocası olacak kişiyle tanıştığında bu durum adamı bir hayli şaşırtmıştı. Fakat adam anladı ki Jeanna'yı tavlamak istiyorsa kaplumbağa George'u sevmek zorundaydı...

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Çift evlendi, çocukları oldu ve George hala onlarla birlikte yaşıyor. 60'larının ortasında olan Jeanna 50 yıllık dostu kaplumbağa ile hala mutlu mesut beraberliği var. "En son 1988 yılında evden çıkıp gitmişti. Kayboldu diye kahrolmuştum ama sonunda başka bir komşunun bahçesinden çıktı" diyen Jeanna'nın sahip olduğu kaplumbağa türü 40 ile 60 yıla kadar yaşıyor. Tabii bu doğal yaşam ortamında. İyi bakıldığı ve güvenli bir yerde olduğu sürece bu kaplumbağaların ömrü 100 yıla kadar gidiyor.

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turttle george kaplumbağa george komik hayvan hikayeleri

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