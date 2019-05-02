56 yıllık dost! 10 yaşında hediye gelmişti şimdi 67 yaşında!

Evcil hayvana sahip olmak birçok mutluluğu da beraberinde getirir. İster tüy yumağı bir kediye sahip olun isterseniz de hiperaktif bir köpeğe... Her ne kadar onlar sizinle birlikte bir ömür yaşayacak gibi gelse de ne yazık ki bazı hayvanların ömür doğası gereği insanlar kadar uzun sürmüyor.

Bir kedinin ömrü yaklaşık 13 yıl ve köpekler ise ortalama olarak 10-13 yıl hayatta kalırken, hamsterler ve fareler sadece birkaç yıl yaşıyor. Neyse ki bu durum ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Milwaukee şehrinde yaşayan Jeanna için geçerli değil.

Şimdilerde 67 yaşında olan Jeanna'ya ailesi 10. yaş doğum gününde bir kaplumbağa hediye etti. Çocukken kaplumbağalara neredeyse aşık olma seviyede çok seven Jeanna kaplumbağa ile en yakın arkadaş oldu ve kimse bu arkadaşlığın bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedi.

George adını verdiği kaplumbağa ile 1962 yılından bu yana beraber olan Jeanna nereye giderse gitsin yanında hep George'u da götürdüğünü belirtiyor.

George'a aşık olan sadece Jeanna da değil. Jeanna'nın arkadaşları da kaplumbağayı onlardan biri gibi görüp, seviyorlar. Hatta bazen hediyelere boğuyorlar.