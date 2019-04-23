57 kilo veren 3 çocuk annesinin son hali şaşırtıyor!

Yaza girmeden önce hemen hemen herkes spor salonu üyeliklerini yeniler, diyet listelerini çıkarır, beslenme düzenlerini yeniden yazarlar. Ama en önemlisi bunu büyük bir istikrarla sürdürmek için büyük mücadele verir.

Keely Dellit de geçtiğimiz sene kilo vermek için spora yazıldı. Sadece 14 ay içinde 57 kilo veren üç çocuk annesi başarı hikayesini Women’s Health dergisiyle paylaştı.

İŞTE KEELY'NİN SIRRI

Keely Dellit sırrı aslında çok basit. Bir yandan spor yaparken bir yandan da beslenme alışkanlıklarını değiştirdi ve sağlıklı beslenmeye başladı.

Kilolarını sağlıklı ve doğal bir şekilde verdi. Kilo vermek için operasyon da geçirmedi.

Keely, “Doğum yaptıktan sonra tartıya çıkınca 126 kilo olduğumu gördüm. Hayatımdaki en kilolu olduğum dönemdi. Bir şeyler yapmam gerekiyordu. Sağlıksız ve yorgun hissediyordum. Üç çocuğum vardı ve onlar için gerekeni yapmalıydım” dedi.

“Başta sevdiğim ama sağlıksız yiyeceklerden vazgeçemedim. Porsiyonları azalttım. Spor yaptıkça da sağlıksız şeyler yemeyi bıraktım“ dedi.

Kola yerine su içmeye başladığını da sözlerine ekleyen Keely kilo verme süreci ilgili detayları şu şekilde anlattı: