57 kilo veren 3 çocuk annesinin son hali şaşırtıyor!

Yaza girmeden önce hemen hemen herkes spor salonu üyeliklerini yeniler, diyet listelerini çıkarır, beslenme düzenlerini yeniden yazarlar. Ama en önemlisi bunu büyük bir istikrarla sürdürmek için büyük mücadele verir.
Keely Dellit de geçtiğimiz sene kilo vermek için spora yazıldı. Sadece 14 ay içinde 57 kilo veren üç çocuk annesi başarı hikayesini Women’s Health dergisiyle paylaştı.
Keely Dellit sırrı aslında çok basit. Bir yandan spor yaparken bir yandan da beslenme alışkanlıklarını değiştirdi ve sağlıklı beslenmeye başladı.
Kilolarını sağlıklı ve doğal bir şekilde verdi. Kilo vermek için operasyon da geçirmedi.
Keely, “Doğum yaptıktan sonra tartıya çıkınca 126 kilo olduğumu gördüm. Hayatımdaki en kilolu olduğum dönemdi. Bir şeyler yapmam gerekiyordu. Sağlıksız ve yorgun hissediyordum. Üç çocuğum vardı ve onlar için gerekeni yapmalıydım” dedi.
“Başta sevdiğim ama sağlıksız yiyeceklerden vazgeçemedim. Porsiyonları azalttım. Spor yaptıkça da sağlıksız şeyler yemeyi bıraktım“ dedi.
Kola yerine su içmeye başladığını da sözlerine ekleyen Keely kilo verme süreci ilgili detayları şu şekilde anlattı:
“Beyaz pirinç yerine de esmer pirinç kullanmaya başladım. Dışarıdan yemek söylemek yerine evde kendim yapmaya başladım. Bu küçük değişiklikler hayatımı değiştirdi.”
Kahvaltılarda Keely iki yumurtadan yaptığı omleti ve az miktarda meyvelerle donattığı yulaf ezmesini yiyen Keely, akşam yemeklerinde ise tavuk ızgara ve salata yemeye başladı. Atıştırmalık olarak ise havuç ve salatalık gibi sebzeleri seçti.
Elbette herkesin vücudu farklı. Siz de böyle bir serüvene başlayacaksanız öncelikle bir diyetisyenle görüşmeyi ihmal etmeyin.
Organik diye satıyorlar ama... Sakın almayın!
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Korkunç kaza! Anne öldü, eşi ve bebeği yaralandı
Defineciler 'eşkıyanın hazinesi'ni arıyormuş
Sizin de başınıza gelebilir! Her şey dişini çektirmesiyle başladı
Bu ülkelerden vize almak çocuk oyuncağı!
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 0 yorum