iPhone 18 ve iPhone Air 2 maketleri ortaya çıktı! Biri değişiyor, diğeri aynı kalıyor

Apple'ın yeni akıllı telefonları iPhone 18 ve iPhone Air 2 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce her iki modele ilişkin çeşitli detaylar ortaya çıkarken, son sızıntı cihazların tasarımlarına dair yeni ipuçları verdi. Smart Pikachu adlı sızıntı kaynağı, Weibo üzerinden iPhone 18 ve iPhone Air 2'ye ait olduğu öne sürülen maket modellerin görüntülerini paylaştı.

IPHONE AIR 2 ÇİFT ARKA KAMERAYLA GELEBİLİR

Paylaşılan görüntülere göre iPhone Air 2, ilk nesil iPhone Air'den daha ince bir kasaya ve çift arka kamera sistemine sahip olabilir. Cihazın arka tasarımı genel olarak önceki modele benzerliğini korurken, en belirgin değişiklik ikinci kameranın eklenmesi olarak öne çıkıyor.

iPhone Air 2'nin ön tarafında ise 120 Hz yenileme hızına sahip 6,55 inç OLED ekran ve daha küçük bir Dynamic Island bulunacağı iddia ediliyor.

Önceki sızıntılarda da cihazın iki adet 48 megapiksel arka kamerayla ve titanyum çerçeveyle geleceği öne sürülmüştü.

IPHONE 18'İN TASARIMI BÜYÜK ÖLÇÜDE KORUNABİLİR

iPhone 18'e ait olduğu iddia edilen maket model ise Apple'ın mevcut tasarım çizgisini sürdürebileceğine işaret ediyor. Görüntülere göre maket, iPhone 17'nin genel tasarımını koruyor; arka kamera modülü de iPhone 17'dekiyle aynı görünüyor.

Teknik özellikler tarafında ise iPhone 18'in 6,3 inç OLED ekran, iki adet 48 megapiksel arka kamera ve Apple'ın A20 yonga setiyle geleceği söyleniyor.

Öte yandan standart iPhone 18'in, iPhone 18 Pro modellerine benzer şekilde fiyat artışıyla satışa sunulabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Apple'ın 2027 ilkbaharında düzenlemesi beklenen lansmanda iPhone 18 ve iPhone Air 2'nin yanı sıra daha uygun fiyatlı iPhone 18e modelinin de tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: GSMArena