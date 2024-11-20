57 yaşındaki Nicole Kidman kırmızı elbisesiyle dikkat çekti! Gençlik sırrı bakın neymiş: Her sabah içiyor

Nicole Kidman, 57 yaşında olmasına rağmen GQ Men Of The Year ödüllerinde kırmızı şık elbisesiyle adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, vücudunu saran elbisesiyle göz kamaştırırken, sırtındaki korsaj dantel detaylarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kidman, şıklığı ve zarafetiyle geceye damgasını vurdu.

Her dönem adından söz ettiren Kidman'ın bu kadar fit görünmesinin sırrı da merak ediliyor. "Maraton koşucusu bir baba ve triatlon sporcusu bir kız kardeş ile büyüdüm. Onlar gibi sporcu olmasam da açık havada, düşük tempoda koşmayı severim. Koşu bana enerji ve olumlu hisler yüklüyor" diyen oyuncu konuşmasını "Spinning dersleri benim için gündüzleri gece kulübüne gitmek gibi; karanlıkta, harika bir müzik eşliğinde güne tempoyu artıran bir şekilde başlamak..." diyerek tamamlıyor.

GÜNE O İÇECEKLE BAŞLIYOR

Nicole Kidman kahvaltı için ise; Bir kase dolusu pirinç patlağı, yaban mersini, ahududu ve badem sütü karışımı tüketiyor.



Nicole Kidman ayrıca "Güne matcha çayı içerek başlarım ve kahve ile devam ederim" dedi.