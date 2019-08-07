YEMEK

58 saniyede 8 köfte yemek için yarıştılar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

Sivas’ta düzenlenen “Gardaşlık Festivali” kapsamında düzenlenen yemek yarışmasına katılanlar 58 saniyede 8 köfte yemek için yarıştı.

58 saniyede 8 köfte yemek için yarıştılar

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sivas Gardaşlık Festivali'nde yöresel lezzetler yarıştı. İki gün süren festivalin son gününde Sivas ve Gardaşlık konulu fotoğraf yarışması sergisi, merkez halk oyunları gösterisi, geleneksel Türk okçuluğu gösterileri ve yemek yeme yarışmaları yapıldı. Yarışmada dereceye girenlere plaket ve ödülleri takdim edildi. Yemek yarışmasında 8 vatandaş, 8 köfteyi 58 saniyede yemek için yarıştı. Köfte yeme yarışmasının kazanan Tahir Sığırcı isimli vatandaş oldu. Tahir Sığırcı'ya Gardaşlık Festivali anısına plaketi ve ödülünü Sivas Milletvekili Semiha Ekinci verdi.

AW772721_04

"YARIŞMA İÇİN SABAHTAN BERİ AÇ BEKLİYORDUM"

AW772721_05

Yarışmaya antrenmanlı geldiğini belirten Sığırcı, "Yarışmaya antrenmanlı geldim. Sabahtan yemek yedim şimdiye kadar da başka yemek yemedim. Sırf yarışma için sabahtan beri aç bekliyordum“dedi. Gardaşlık Festivali, çeşitli etkinlikler ile gün boyunca devam edecek.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
Kurban Bayramı'na özel 6 önemli öneriKurban Bayramı'na özel 6 önemli öneri
Yerken ve pişirirken bunlara dikkat! Yerken ve pişirirken bunlara dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GARDAŞLIK FESTİVALİ sivas köftesi yöresel yemekler

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Gıda terörü durmuyor! Kasaptan aldığınız etlerde…

Gıda terörü durmuyor! Kasaptan aldığınız etlerde…

En sağlıklısından: Ev yapımı tavuk bulyon

En sağlıklısından: Ev yapımı tavuk bulyon

Günün tarifi: Saksıda kakaolu puding

Günün tarifi: Saksıda kakaolu puding

Eczanedeki birçok vitaminden daha güçlü: Mor lahananın 7 muhteşem etkisi

Eczanedeki birçok vitaminden daha güçlü: Mor lahananın 7 muhteşem etkisi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Azgın teke otunun 10 faydası

Cinsel hayatı canlandıran en doğal içecek

Kurban Bayramı'na özel 6 önemli öneri

Kurban Bayramı'na özel 6 önemli öneri

Böbrek hastalarına bayramda et tüketimi uyarısı

Yerken ve pişirirken bunlara dikkat!

Bu bir vahşet! Her yıl milyonlarca balık bunun için öldürülüyor

Bu bir vahşet! Her yıl milyonlarca balık bunun için öldürülüyor

Öğleden sonra tokluk için Hindistan cevizi yağı

Öğleden sonra bir kaşık yiyen iğne ipliğe dönüyor

Eczanedeki birçok vitaminden daha güçlü: Mor lahananın 7 muhteşem etkisi

Eczanedeki birçok vitaminden daha güçlü: Mor lahananın 7 muhteşem etkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.