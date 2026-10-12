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Ev hanımları topluyor: Bu meyve cipse dönüşüyor!

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde cennet hurması hasadıyla birlikte evlerde kışlık hazırlıkları başladı. Ev kadınları, olgunlaşan cennet hurmalarını dilimleyip kurutarak hem kış ayları için doğal atıştırmalık hazırlıyor hem de çocukların severek tükettiği meyve cipsleri yapıyor.

Ev hanımları topluyor: Bu meyve cipse dönüşüyor!

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ve çevresindeki bağ ve bahçelerde yetiştirilen, halk arasında cennet elması veya cennet hurması olarak bilinen meyveler toplanmaya başladı. Besin değeriyle bilinen meyve, ev kadınlarının titiz çalışmalarıyla kışlık tüketim için kurutuluyor.

Ev hanımları topluyor: Bu meyve cipse dönüşüyor! 1

CENNET HURMASINDAN DOĞAL CİPS

Sarıgöllü ev kadını Hülya Akkaya, cennet hurmalarını farklı yöntemlerle kurutarak kışlık hazırlık yaptıklarını söyledi. Meyvelerin dilimlenerek temiz bezlerin üzerine serildiğini ve doğal şekilde kurumaya bırakıldığını anlatan Akkaya, bazı hurmaları ise askılara dizerek gölge alanlarda veya balkonlarda kuruttuklarını belirtti.

Ev hanımları topluyor: Bu meyve cipse dönüşüyor! 2

Cennet hurmasından cips de yaptıklarını ifade eden Akkaya, "Cennet elmalarını ince ince keserek dilimliyoruz. Sonra bunları temiz bir bez üzerine döküyoruz. Orada kendi halinde kuruyor. Çok lezzetli oluyor. Çocuklar ve yetişkinler çok seviyor, daha sağlıklı oluyor" dedi.

Sarıgöl’de ev kadınlarının geleneksel yöntemlerle hazırladığı kurutulmuş cennet hurmaları, kış aylarında tüketilmek üzere muhafaza ediliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elma Ev hanımı cennet hurması cips
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