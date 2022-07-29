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58 yaşındaki yaşındaki Hülya Avşar göbek ve bacak dekoltesi verdi! O ayrıntı dudak uçuklattı

29.07.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

58 yaşındaki güzel sanatçı Hülya Avşar, bir mücevher firması ile milyonluk anlaşma yaptığı yönünde basında yer alan haberler sonrası Instagram hesabında paylaştığı cesur pozuyla gündem oldu. Bir süre önce göğüs dekolteli paylaşımı ve yatak pozuyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hülya Avşar, son Instagram gönderisindeki güzelliğiyle gençlere adeta taş çıkardı. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...

58 yaşındaki yaşındaki Hülya Avşar göbek ve bacak dekoltesi verdi! O ayrıntı dudak uçuklattı

Hülya Avşar yaptığı açıklamaların yanı sıra sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiriyor. Son dönemde Instagram hesabını daha aktif kullanan ünlü şarkıcı Hülya Avşar, derin göğüs dekolteli büstiyeriyle verdiği pozun yanı sıra yatak pozuyla da gündem olmuştu. Son olarak bir mücevher firması ile milyonluk anlaşma yaptığı ortaya çıkan ünlü isim, yeni bir pozunu daha Instagram hesabında paylaştı. Hülya Avşar'ın yıllara meydan okuduğu gözlerden kaçmadı.

HÜLYA AVŞAR DEKOLTELİ ELBİSESİYLE NEFES KESTİ

Göbek ve derin bacak bacak dekolteli pozunu paylaşan Hülya Avşar'ın göbek kısmındaki dövme de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar dekolteli elbisesiyle nefes kesti.

İşte Hülya Avşar'ın olay olan paylaşımı:

HULYA

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZU ÇOK KONUŞULMUŞTU

58 yaşında olmasına rağmen fiziği ve güzelliğiyle gençlere taş çıkartan Hülya Avşar'ın göğüs dekolteli pozu olay olmuş ve sanatçının bu gönderisine beğeni yağmıştı.

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Hülya Avşar'ın yatak pozu ise adeta olay yaratmıştı.

hülya avşar

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Hülya Avşar hülya avşar instagram
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