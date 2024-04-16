59 bin liralık nafaka krizi büyüdü! Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a olay sözler

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski manken Demet Şener 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Mahkeme İbrahim Kutluay'ın çocuklarına 30 bin lira iştirak nafakası ödemesine hükmetmişti.

İbrahim Kutluay'ın iki çocuğuna ödediği nafaka, günümüzde 59 bin 442 lira 5'er kuruştan toplam 118 bin 885 lirayı buluyordu. İbrahim Kutluay, ekonomik durumunun kötüye gittiğini iddia ederek oğlu Ömer ve kızı İrem için ödediği nafakanın kaldırılması talep etti.

Basketbol oynayan Ömer'in Real Madrid'e transfer olduğunu dile getiren Kutluay, oğlunun artık kendi hayatını idame ettirebileceğini söyleyerek nafaka ödemek istemediğini belirtti.

'ÇOCUKLAR BİLE GÜLER'

Demet Şener ise eski eşiyle arasındaki nafaka krizine dair Söylemezsem Olmaz'a konuştu. Şener ''Konu yargı sürecin hiç konuşmaya gerek bile yok. Benim İbrahim Kutluay'dan daha çok kazandığıma çocuklar bile güler. 8 senedir böyle şeyler yaşıyoruz. Keşke yaşamasak. Keşke böyle gündeme gelmesek. Ömer'in velayeti bende. Ömer eğer herhangi bir kulüple bir anlaşma imzalamak gerekirse bunu ben imzalarım.

Babası imzalarsa da geçersiz sayılır. Zaten böyle bir anlaşma ve oradan alınan bir para yok. İrem'de Londra'da okuyacak. babası bir zahmet okutacak' dedi.''