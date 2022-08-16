59 yaşındaki Demi Moore Ege sularında düzgün fiziğiyle nefes kesti

Ülkemizde, 1990 yılında çekilen Ghost (Hayalet) filmi ile büyük bir şöhrete kavuşan dünyaca ünlü aktris Demi Moore, ilerleyen yaşına rağmen kendine hayran bırakmaya devam ediyor.



Yunanistan'da tatilde görüntülenen 59 yaşındaki Moore, ilerleyen yaşına rağmen düzgün fiziği ve siyah uzun saçları ile kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Tatilde pembe renkli bir bikini giyen Moore, tatilde oldukça keyifli görünüyordu.



Moore, Pilav adını verdiği çay fincanı büyüklüğündeki chihuahua cinsi köpeğini severken de objektiflere yakalandı.





