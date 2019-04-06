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5D cinsel içerikli sinema Amsterdam'da kapılarını açtı!

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EĞLENCE  | 06.04.2019 14:53 | Son Güncelleme

Amsterdam'da sadece cinsel içerikli filmlere yer veren 5D sinema salonu açıldı! Görenleri oldukça hayrete düşüren bu sinema salonunun amacı ise müşterilerine güzel vakit geçirmek. İşte interneti kasıp kavuran haberle ilgili detaylar...

5D cinsel içerikli sinema Amsterdam'da kapılarını açtı!

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Amsterdam olay yaratan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Şehrin meşhur Kırmızı Fener Sokağında (Red Light District) 5D cinsel içerikli filmlerin yer alacağı sinema salonu açıldı.

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5D yazısına güvenip, cinsel içerikli filmleri izlerken filmin içindeymiş hissine kapılacağınızı sanmayın. Normalde 4D olan sinema; temel olarak, üç boyut uzunluk, genişlik ve yükseklikten oluşurken, dördüncü boyut olarak da zamanı kapsıyor. Pazarlama stratejisi olarak 5D adı altında kapılarını açan bu sinemada seyirci filmini izlerken, sandalye zıplıyor, aşağıdan su fışkırıyor.

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Buradaki fikir; sinemanın, Hollandalı seyircilere sadece evde cinsel içerikli filmleri izlemekten daha sürükleyici bir deneyim sunması. 17 yabancı insanın olduğu bir odaya girip cinsel içerikli film izlemek ne kadar mantıklıdır tartışılır ama sinema şimdiden büyük ilgi görüyor.

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Sinemanın sahibi Natalie, bu sinemaya sevgilisiyle gelebileceğini söylerken, sinemanın sadece turistler için olmadığının altını çiziyor.

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Hollanda basınına konuşan Natalie, "Bu sinema salonunu kesinlikle sadece turistler için kurmadık. İnanıyorum ki Hollanda halkı da kalıpların ötesine çıkıp, sık sık sinemamızı ziyaret edecek" şeklinde konuştu.

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Sinema salonunda daha çok Hollandalı porno yıldızı Kim Holland'un yer aldığı filmler yer alıyor. Seçtikleri tema ile özellikle internet dünyasını ikiye bölen bu sinema salonun sahibi tartışmalara son verme adına şu açıklamada bulundu: "Eğlence parkına gitmekten ne farkı var ki? Buradan çıkan insanlar daha enerjik oluyor. Hatta filmden çıktıktan sonra daha konuşkan ve sosyalleşen müşteriler gördüm."

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