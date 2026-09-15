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5G çekmeyince köylüler teknisyeni kuleye bağladılar!

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Fatehpur bölgesine bağlı Hardauli köyünde yaşayanlar, yaklaşık iki yıldır mobil şebeke hizmetlerinden yeterince yararlanamadıklarını öne sürerek bir telekomünikasyon şirketinin baz istasyonu çalışanını rehin aldı. Çalışanın baz istasyonuna bağlandığı anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

5G çekmeyince köylüler teknisyeni kuleye bağladılar!
Mynet

Olay, Uttar Pradesh eyaletinin Fatehpur kentinde, Kotwali Bindki polis merkezinin sorumluluk alanındaki Hardauli köyünde meydana geldi.

Köyde özel bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonu bulunmasına rağmen vatandaşlar, bölgede yaklaşık iki yıldır 5G hizmetinin kullanılamadığını iddia etti.

Şebeke sorunları nedeniyle telefon görüşmesi yapmakta ve internete erişmekte güçlük çektiklerini belirten köylüler, uzun süredir yaşanan sorunun çözülmemesine tepki gösterdi.

5G çekmeyince köylüler teknisyeni kuleye bağladılar! 1

BAZ İSTASYONU ÇALIŞANINI REHİN ALDILAR

Şebeke sorununa çözüm bulunmasını isteyen bazı köylüler, perşembe akşamı baz istasyonunda görev yapan çalışanı alıkoydu.

İddiaya göre çalışanı baz istasyonuna bağlayan köylüler, şirket yetkililerinin bölgeye gelmesini ve yaşanan şebeke problemini çözmek için adım atmasını istedi. Köylüler, şirket yetkilileri gelmeden çalışanı serbest bırakmayacaklarını söyledi.

Olay sırasında yaşananlar çevrede bulunan kişiler tarafından görüntülendi. Söz konusu görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.

5G çekmeyince köylüler teknisyeni kuleye bağladılar! 2

POLİS OLAY YERİNE GELDİ, ÇALIŞAN KURTARILDI

İhbar üzerine Bindki polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, köylülerin elinde bulunan baz istasyonu çalışanını kurtardı.

Ekiplerin olayla ilgili köylülerden de bilgi aldığı ve yaşananların tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Fatehpur Polisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olayla ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Polis açıklamasında, olayla bağlantılı olarak ilgili maddeler kapsamında FIR (ilk bilgi raporu) kaydı oluşturulduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, bir yandan baz istasyonu çalışanının rehin alınmasıyla ilgili inceleme yürütürken diğer yandan köylülerin uzun süredir dile getirdiği şebeke sorununa ilişkin iddiaları da araştırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
internet Hindistan 5G rehine
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