5G denemeleri başladı! Artık 10 kat daha hızlı olacak

Yetkililer, Türkiye'deki üç GSM operatörüne verilen izinlerle yapılan denemelerin yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları da beraberinde getireceği görüşüne dikkat çekiyor. 4G'den 5G'ye geçilmesiyle 10 katı veri iletim hızının sağlanması bekleniyor.
33 yıldır saklıyorlarmış! O belgeler ortaya çıktı
Devriye sırasında ele geçirildi! Tam 1 ton 300 kilogram!
Ünlü tatil merkezi kana bulandı: Ölü ve yaralılar var!
Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden yeni açıklama 'Bu adamın sahibi kim?'
Türkiye Kart geliyor! Her ilde kullanılacak
Dizi tutkunları buraya! IMDb'ye göre tüm zamanların en iyi 24 dizisi
Defalarca izledik ama bu hatayı yeni fark ettik
Ünlü söz yazarı hayatını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum