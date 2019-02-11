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5G denemeleri başladı! Artık 10 kat daha hızlı olacak

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 11.02.2019 10:35 | Son Güncelleme

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ve Avrupa Birliği tarafından 2020 yılına kadar tamamlanması ve kullanılmaya başlanılması öngörülen 5G teknolojisi, Türkiye'de de deneme süresinde. 5G denemeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun izniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Yetkililer, Türkiye'deki üç GSM operatörüne verilen izinlerle yapılan denemelerin yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları da beraberinde getireceği görüşüne dikkat çekiyor. 4G'den 5G'ye geçilmesiyle 10 katı veri iletim hızının sağlanması bekleniyor.

BTK, Türkiye'de faaliyet gösteren üç GSM operatörüne 5G denemeleri yapmaları için izin verdi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu, Turkcell'e İstanbul ve İzmir'de, Vodafone Türkiye'ye İstanbul ve Ankara'da, TTMobil'e İstanbul'da 5G deneme izni verdi.
Operatörler, belirlenen frekans bandlarında 5G denemelerini 31 Aralık'a kadar yapabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, şunları söyledi:
"İzinlerde, yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemi de dikkate alınarak, deneme sürecinde yerli üreticilerle iş birliği yapılması şartı getirildi."

5G NEDİR?

5G NEDİR?
5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti, yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi olarak öne çıkıyor.
Dördüncü nesil teknolojinin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlanıyor.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ve Avrupa Birliği tarafından 2020 yılına kadar tamamlanması ve kullanılmaya başlanılması öngörülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye 5G internet

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