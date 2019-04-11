5G destekli OnePlus 7 Pro ortaya çıktı

Mevcut pazardaki rekabetin gerisinde kalmak istemeyen OnePlus, 5G destekli modelinin çalışmalarını da aralıksız bir şekilde devam ettiriyor.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi’nde OnePlus yetkilileri 5G destekli bir model üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Şimdi ise bu modele ilişkin ilk görseller ortaya çıktı.

Weibo’da paylaşılan ve OnePlus 7 Pro modeline ait olduğu iddia edilen bu görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.

OnePlus yeni amiral gemisi modeli OnePlus 7’yi önümüzdeki günlerde tanıtacak. OnePlus 7 de segmentindeki pek çok model gibi 5G’yi desteklemeyecek. Malum, 5G şimdilik hayli maliyetli bir teknoloji olduğu için o kadar yaygın kullanılmıyor. Üreticiler de maliyetleri arttırmamak için 5G destekli model sayısını minimumda tutuyorlar. Örneğin şu anda Samsung’un 5G destekli yalnızca 1 modeli bulunuyor. Bu durum diğer üreticilerde de aynı. Mesela Apple’ın hali hazırda 5G destekli bir modeli yok. Muhtemelen 2020’ye kadar da olmayacak.

Herşeyi bir yana bırakırsak 5G için acele etmenin de çok önemi yok. Zira bu teknolojinin tam anlamıyla yaygınlaşması ve kullanıma sunulması 2021 yılını bulacaktır.

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