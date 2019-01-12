5G’li ilk Samsung modeli ortaya çıktı

2019 mobil veri teknolojisi açısından önemli bir yıl olacak. Bir süredir testleri devam eden 5G teknolojisi sonunda kullanıma sunulacak. Elbette ilk olarak belli bölgedeki kullanıcılar bu muazzam hız deneyimini test edecekler. Sonrasında ise bu yeni mobil veri teknolojisinin tüm dünyaya yayılması bekleniyor.

Hali hazırda bazı operatörler 5G çalışmalarına hız vermiş durumdalar. En yüksek hızda 5G deneyimini hangi operatörün sunacağı büyük merak konusu. Dolayısıyla bu alanda önemli bir rekabet mevcut. Aynı şekilde 5G destekli ilk akıllı telefonu kimin üreteceği de kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

Bu alanda da üreticiler arasında belli bir rekabet var. Şimdilik hiç bir üretici çıkıp da bizim 5G destekli ilk modelimiz budur demedi. Fakat Samsung, CES 2019’da kapalı kapılar ardında ilk 5G’li modelini tanıtmış. Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Samsung’un anavatanı Güney Kore’de de benzer bir modeli, kapalı kapılar ardında tanıttığı iddia edilmişti.

Henüz Las Vegas’ta 5G bağlantısı aktif olmadığı için Güney Koreli şirketin prototipi ağa bağlı değilmiş. Delikli ekran tasarımına sahip olan modelin, ne olduğu da tam olarak bilinmiyor.

Gerçi Güney Koreli teknoloji devi cam kabin arkasına LTE destekli bir telefon koyup, işte bu bizim 5G destekli telefonumuz dese de kimsenin itirazı olmayacaktır. Çünkü mevcut 5G’yi test edecek bir hizmet henüz yok.

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