5G teknolojisini ne zaman kullanacağız

Yayınlanan raporlar 5G ile ilgili gelişmelerin sanıldığından çok daha kısa sürede gerçekleşebileceğini gösteriyor.

5G ne zaman daha aktif olacak?

Huawei şirketi tarafından Avrupa için kurulan 5G ağı, ne yazık ki ABD’nin yaptırımları sonucunda bir miktar gerilemeye uğradı. Ancak yine de Avrupa’daki birçok devlet, Huawei 5G altyapısını kullanmaya devam ediyor. Bu alanda rekabetin artması ile birlikte, 5G hizmetlerinin ne zaman daha aktif olacağı büyük merak konusu.

Yine aynı raporlara göre, 2024 yılında Dünya nüfusunun %45’i 5G ağı ile tanışmış olacak. Bu son derece iddialı tahmin, Ericsson Mobility Report’a ait. Onlara göre yalnızca 5 yıl içerisinde ciddi bir 5G dağıtımının yapılacağı söylenebilir.

Yapılan bazı tahminlerde ise 5G ağının Dünya genelinde %35’i kapsayacağı tahmin ediliyor. Ancak bazı Telekomünikasyon şirketleri bu hizmetin %90 gibi bir erişilebilirliğe ulaşabileceğini ifade ediyor.

Peki sizce de 5G Dünya geneline bu kadar hızlı yansıtabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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