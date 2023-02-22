6.4'lük depremi yaşayan Şeyda Erdoğan o anı anlattı! 'Öyle bir ışık patladı ki kilitlendim'

Sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan, yardım için gittiği Hatay'da felaketi yaşadı. 6.4'lük depremle neye uğradığını şaşıran Erdoğan, şehri terk etti.

Instagram hesabında depreme yakalandığını duyuran Şeyda Erdoğan, ayakta durmakta zorlandıklarını anlattı.

''Yollara molozlar, taşlar dökülmüş, bazıları kapanmıştı. Bunu yaşadığıma inanamıyorum. Öyle böyle değil. Ben ilk depremi hayal bile etmek istemiyorum. Öyle bir ışık patladı ki kilitlendim'' diyen Şeyda Erdoğan, etrafında bina olan bazı çadır kentlerin deprem ihtimali nedeniyle başka bölgelere kaydırıldığını da sözlerine ekledi.

Hatay'dan çıktığı anları kayda alan Şeyda Erdoğan, ''Hayalet bir şehir olmuş gerçekten. Hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor'' dedi.



