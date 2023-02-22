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6.4'lük depremi yaşayan Şeyda Erdoğan o anı anlattı! 'Öyle bir ışık patladı ki kilitlendim'

22.02.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası birçok ünlü isim, depremzedelere destek olmak için afet bölgesine gitti. Bu isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan'dı. Hatay'da geçtiğimiz pazartesi yaşanan 6.4'lük depreme yakalanan Şeyda Erdoğan, o anları anlattı.

6.4'lük depremi yaşayan Şeyda Erdoğan o anı anlattı! 'Öyle bir ışık patladı ki kilitlendim'

Sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan, yardım için gittiği Hatay'da felaketi yaşadı. 6.4'lük depremle neye uğradığını şaşıran Erdoğan, şehri terk etti.

Instagram hesabında depreme yakalandığını duyuran Şeyda Erdoğan, ayakta durmakta zorlandıklarını anlattı.

''Yollara molozlar, taşlar dökülmüş, bazıları kapanmıştı. Bunu yaşadığıma inanamıyorum. Öyle böyle değil. Ben ilk depremi hayal bile etmek istemiyorum. Öyle bir ışık patladı ki kilitlendim'' diyen Şeyda Erdoğan, etrafında bina olan bazı çadır kentlerin deprem ihtimali nedeniyle başka bölgelere kaydırıldığını da sözlerine ekledi.

6.4'lük depremi yaşayan Şeyda Erdoğan o anı anlattı! 'Öyle bir ışık patladı ki kilitlendim'

Hatay'dan çıktığı anları kayda alan Şeyda Erdoğan, ''Hayalet bir şehir olmuş gerçekten. Hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor'' dedi.

6.4'lük depremi yaşayan Şeyda Erdoğan o anı anlattı! 'Öyle bir ışık patladı ki kilitlendim'


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