6 Aralık Salı reyting sonuçları! Alparslan Büyük Selçuklu mu, Yasak Elma mı birinci oldu?

6 Aralık’ta yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam TRT1'de Alparslan Büyük Selçuklu, ATV'de Esra Erol'da, FOX TV'de Yasak Elma, Show TV'de Üç Kuruş, TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de Kalp Yarası, reytinglerde en iyi izlenmeyi alan yapımlar arasında yer aldı.
Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2. sırada ATV’de ekrana gelen “Esra Erol’da”, 3. sırada ise Fox’ta yayınlanan “Yasak Elma” dizisi yer aldı.
AB’de ise 1. sırada “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2. sırada “Yasak Elma”, 3. sırada ise TV8'de yayınlanan “MasterChef Türkiye” yer aldı.
Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum