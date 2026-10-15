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6 ay bayatlamayan kurabiye: Sırrı açıklandı! 400 yıllık lezzet

Kayseri'de düzenlenen Hatay Yöresel Lezzetler ve Giyim Festivali'nde, Hatay'ın geleneksel lezzeti Hatay kömbesi ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor.

6 ay bayatlamayan kurabiye: Sırrı açıklandı! 400 yıllık lezzet

Kayseri'de 13-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Hatay Yöresel Lezzetler ve Giyim Festivali devam ediyor. Festivalde Hatay'ın geleneksel lezzeti Hatay kömbesi de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

6 ay bayatlamayan kurabiye: Sırrı açıklandı! 400 yıllık lezzet 1

7 ÇEŞİT BAHARATLA 6 AY BAYATLAMIYOR

30 yıldır kömbe yapan esnaf Murat Doğan, Hatay kömbesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Hatay kömbesi bizim için o kadar değerli ki bizim Ramazan sofralarımızı süsleyen, içerisinde 7 çeşit baharat barındıran ve 6 ay bayatlamayan özel bir kurabiyedir. İçerisinde baharat olarak zencefil, muskat, tarçın, mahlep ve karanfil gibi baharatlar var. Bu baharatlar hem çok güzel bir lezzet veriyor hem de ürünün bayatlamasını önlüyor. Bu ürünlerimizi de cevizli, hurmalı ve sade olarak üretiyoruz. Damak zevkine uygun olarak tatmalarını sağlıyoruz" dedi.

6 ay bayatlamayan kurabiye: Sırrı açıklandı! 400 yıllık lezzet 2

"HATAY'IN SEMBOLÜDÜR"

Doğan, kömbenin medeniyetler ve Hatay'ın sembolü olduğunu söyleyerek, "Bu kömbe kurabiye gibi görünse de bizim için çok kıymetlidir. Çok eski medeniyetlere dayanan, yaklaşık 300-400 yıllık geçmişi vardır. Bizim için kardeşliği, dostluğu, samimiyeti yani çok şeyi ifade eder. Medeniyetlerin ve Hatay'ın sembolüdür. Bütün medeniyetlerin birleşimidir. Biz Kayseri halkı için geldik buraya ve bu güzel lezzetleri tatmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kömbe tarifi Hatay Bayat kurabiye
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