6 ayda 6 milyona ulaştı! Akın ediyorlar

Bu yıl 16 milyon turist bekleyen ve ilk 6 ayda 6 milyon rakamına dayanan Antalya'da kültür turları en önemli gelir kaynaklarından biri oldu. Turist başına 200 TL ile bir günlük keyifli bir yolculuğa çıkan turistler, çilek tarlalarında dalından çilek yiyerek tur rehberleri eşliğinde tarihi mekanları geziyor, kazı alanlarını keşfediyor ve Kral Koyu’nun eşsiz güzelliği eşliğinde deniz keyfi yapıyorlar.

Alanya’dan 60 kişilik kafile halinde Gazipaşa’ya gelen turistlerin ilk durağı çilek bahçesi oluyor. Çilek bahçesinde kendi elleriyle çilek toplayan turistler, çileklerin tadına bayılıyor. Litvanya’da yedikleri çileklere benzemediğini belirten turistler, ”Bu çilekler çok güzel kokuyor ve lezzetli. Mükemmel” diye konuştu.

Çilek tarlasının ardından Güney mahallesinde bulunan Antiocheia Ad Cragum antik kentine geçen turistler burada yapılan kazı çalışmalarını inceleyip, arkeologlardan bilgi alıyor.

Buradan Güney Kalesi eteklerinde bulunan Delik Deniz olarak bilinen Kral Koyuna geçen turistler, buradaki doğa harikası karşısında mest oluyor. Akdeniz’in tertemiz turkuaz suyunda serinleyen turistler, kendilerine ikram edilen karpuzun da tadını çıkarıyor.Turistler tüm gün için ulaşım dahil kişi başı 200 TL ödüyorlar.