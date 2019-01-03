TREND

6 aydır bırakıldığı yerde sahibini bekliyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.01.2019 09:59 | Son Güncelleme

Tayvan’ın Taichung şehrinde bir köpek, kendisini terk eden sahibini 6 aydır bekliyor.

Taichungs şehrinde Monte Wu isimli bir kadın, bir süpermarketin önünden geçerken marketin önünde battaniye önünde uzanana üzgün bir köpeğin videosunu çekip internete yükledi. Videonun yayılmasıyla birlikte köpeğin 6 ay önce kendisini terk eden sahibini beklediği ortaya çıktı. Süpermarket çalışanları yaklaşık 6 ay önce beyaz bir minibüsle gelen bir kişinin köpeği marketin önüne bırakıp gittiğini söyledi.

Köpeğin videosunu çeken Wu, yeni yıla yalnız girmemesi için köpeğe aile aradığını ve yeni bir sahip bulduğunun müjdesini verdi. (İHA)

PARTNERHayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?Hayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?
Ölmek üzereyken kurtarıldı!Ölmek üzereyken kurtarıldı!
'2033'ten geldim' dedi, açıklamaları şoke etti'2033'ten geldim' dedi, açıklamaları şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tayvan Taichung köpek Sahip

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

55 yaş fark engel olamadı! Barıştılar

55 yaş fark engel olamadı! Barıştılar

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

Sevişirken gizlice prezervatifi çıkardı!

Sevişirken gizlice prezervatifi çıkardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzüne başarı ile iniş yaptı

Çin uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzüne başarı ile iniş yaptı

Felaketin fotoğrafı! Bu uydu görüntülerine çok şaşıracaksınız

Felaketin fotoğrafı! Bu uydu görüntülerine çok şaşıracaksınız

Van'da 20 metrelik su kuyusuna düşen yavru köpeği, AFAD ekipleri kurtardı

Ölmek üzereyken kurtarıldı!

Gelecek yolcusu 2033 yılını anlattı

'2033'ten geldim' dedi, açıklamaları şoke etti

Kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı

Gökyüzü bu hale geldi

Deprem olduğu sırada kaçmak yerine yeni doğan bebeklerin güvenliğini sağlamaya çalışan hemşireler

Hastanede deprem paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.