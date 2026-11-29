Hafif alkali yapıya sahip olan karbonat, yüzeylerde biriken bazı kalıntıların temizlenmesini kolaylaştırıyor. Taneli yapısı sayesinde fırçalama sırasında kirlerin yüzeyden ayrılmasına da yardımcı oluyor.

Karbonatın bazı kötü kokulara neden olan asidik bileşikleri nötralize etme özelliği de bulunuyor. Bu nedenle düzenli kullanımı tuvaletin daha temiz kalmasına katkı sağlayabiliyor.

HAFTADA BİR KEZ UYGULAMAK YETERLİ

Tuvalet temizliğinde karbonattan yararlanmak için birkaç basit adımı takip etmek yeterli.

Klozetin içine 2-3 yemek kaşığı karbonat serpin.

Yaklaşık 15 dakika bekleyin.

Tuvalet fırçasıyla iç yüzeyleri ve kenarlarını iyice ovalayın.

Son olarak sifonu çekerek karbonatı ve gevşeyen kirleri temizleyin.

Bu işlemin haftada bir kez uygulanması öneriliyor. Ancak karbonat, tuvalet dezenfektanlarının ve kireç çözücü ürünlerin yerine geçmiyor. Hijyenin sağlanması için uygun temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin de kullanılması gerekiyor.