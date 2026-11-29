Counterpoint Research verilerine göre sevkiyatların yıllık bazda yüzde 9 gerilediği üçüncü çeyrek, ABD akıllı telefon pazarı için zorlu geçti. Yapay zekâ talebinin körüklediği çip sıkıntısı ve genel fiyat artışları nedeniyle birçok tüketici yeni telefon alımını ertelemiş olabilir.

Apple ise bu koşullarda rakiplerinin önüne geçti. Yeni bir CEO’nun yönetimindeki şirket, ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo ve iPhone 18 Pro’nun ses getiren lansmanlarının da yaşandığı çeyrekte, tüm akıllı telefon üreticileri arasında en yüksek pazar payına ulaştı.

SAMSUNG PAYINI KORUDU, MOTOROLA GERİLEDİ

ABD’nin en büyük üç operatörünün toplam akıllı telefon satışları, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 düştü.

Samsung’un pazar payı, geçen yılki yüzde 24 seviyesinden yüzde 25’e çıkarak büyük ölçüde sabit kaldı. Counterpoint Kıdemli Analisti Emily Herbert, bu tabloyu Samsung’un “amiral gemilerinden giriş seviyesi Galaxy A serisine uzanan” geniş ürün portföyüne bağladı.

Motorola’nın pazar payı ise yüzde 8’e geriledi. Herbert’e göre şirketin “giriş seviyesi modellerin ağırlıkta olduğu ürün yelpazesi, bellek maliyetlerinin baskısı altında kaldı”.

KLAEHNE’YE GÖRE FİYAT ARTIŞLARI KALICI

Counterpoint Kıdemli Analisti Maurice Klaehne, akıllı telefon satışlarındaki durgunluğun yakın zamanda değişmesini beklemiyor. Klaehne, “Bellek maliyetlerinin yüksek kalması bekleniyor. Android ve iOS tarafında üreticilerin tavsiye ettiği perakende satış fiyatlarındaki artışlar da kalıcı” değerlendirmesinde bulundu.

Klaehne, yaklaşan yıl sonu tatil sezonunda ABD’li operatörlerin kampanyalar konusunda muhtemelen “daha seçici” davranacağını öngörüyor. Klaehne, satışlardaki zayıf seyrin dördüncü çeyrekte de sürmesini bekliyor.

Klaehne, tüketici davranışlarındaki değişimi ise şu sözlerle anlattı:

“Tüketiciler, alışveriş yapacak olurlarsa, satın alma zamanını her zamankinden daha fazla en iyi fırsatlara göre belirliyor. Bu yıl tatil dönemi satış süreci, alışılmışın oldukça dışında olacak.”

Kaynak: PCMag