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6 bin ışık yılı uzakta kaçak yıldız bulundu: "Burada olmamalıydı"

Avrupa Güney Gözlemevi'nde bulunan VLT teleskobundan Dünya'dan 6 bin ışık yılı uzaklıkta kaçak yıldız görüldü.

6 bin ışık yılı uzakta kaçak yıldız bulundu: "Burada olmamalıydı"

Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) Paranal Gözlemevi'ndeki VLT Araştırma Teleskobu'nu (VST) kullanan gökbilimciler, Sh2-46'nın ayrıntılı bir görüntüsünü yakaladılar. Ophi takımyıldızında Dünya'dan 6 bin ışık yılı uzaklıktaki Yılancı takımyıldızında ortaya çıkan alışılmadık bir kozmik hikâyeyi ortaya çıkardı.

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Gum 80 olarak da bilinen kırmızı renkli bulutsu Sh2-46'nın, kalbinde yuvalanmış parlak mavi-beyaz bir yıldızdan gelen yoğun radyasyon nedeniyle ateşli bir renk tonuyla aydınlandığı görülüyor. Avrupa Güney Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, “Bu yıldız burada olmamalıydı. Uzayda her şey göründüğü gibi değildir” denildi.

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Gökbilimciler HD 165319 olarak adlandırılan yıldızın bir zamanlar, Kartal Nebulası'ndaki genç bir yıldız kümesinin parçası olduğundan şüpheleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
uzay yıldız
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