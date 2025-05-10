6 bin ışık yılı uzakta kaçak yıldız bulundu: "Burada olmamalıydı"

Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) Paranal Gözlemevi'ndeki VLT Araştırma Teleskobu'nu (VST) kullanan gökbilimciler, Sh2-46'nın ayrıntılı bir görüntüsünü yakaladılar. Ophi takımyıldızında Dünya'dan 6 bin ışık yılı uzaklıktaki Yılancı takımyıldızında ortaya çıkan alışılmadık bir kozmik hikâyeyi ortaya çıkardı.

Gum 80 olarak da bilinen kırmızı renkli bulutsu Sh2-46'nın, kalbinde yuvalanmış parlak mavi-beyaz bir yıldızdan gelen yoğun radyasyon nedeniyle ateşli bir renk tonuyla aydınlandığı görülüyor. Avrupa Güney Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, “Bu yıldız burada olmamalıydı. Uzayda her şey göründüğü gibi değildir” denildi.

Gökbilimciler HD 165319 olarak adlandırılan yıldızın bir zamanlar, Kartal Nebulası'ndaki genç bir yıldız kümesinin parçası olduğundan şüpheleniyor.