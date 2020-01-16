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  4. 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı

6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

‘Buluşma Noktası’ konsepti ile 20 Nisan-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 6.

6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı

‘Buluşma Noktası’ konsepti ile 20 Nisan-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı. 10 ülke ve Türkiye’nin 50’den fazla ilinden okulların katılımının beklendiği 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne 60 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Farklı coğrafyalarla kültürlerinin, çocuk gözü ve estetiği ile ifade edilmesini sağlamak amacıyla 20 Nisan-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında altıncısı düzenlenecek İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı. 10 ülkeden ve Türkiye’nin 50 ilinden fazla okuldan katılımın beklendiği 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nde anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerden 6 binin üzerinde öğrencinin çalışma yapması desteklenecek. STK, yerel yönetim, Milli Eğitim temsilcilerinden oluşan bir grup eğitimcinin bir araya gelerek kurduğu bir sivil toplum örgütü olan Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği’nin düzenlendiği 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin konsepti ise ‘Buluşma Noktası.’
Bienal Direktörü Gazi Selçuk, 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin “Buluşma Noktası” konseptini şöyle anlattı: “Bienal, “Buluşma Noktası ile ‘ben’, ‘mekân’ ve ‘uzam’ bağlamında karşımıza çıkan olgulara sanat yoluyla mercek tutacak. Çocuklar ve gençler kendi dünyalarında karşılaştıkları, yaşadıkları, karşı karşıya kaldıkları problemlere nasıl tepki veriyor? Neler düşünüyor ve hissediyorlar? Yaşadıklarıyla, bu sorunların hangi noktalarında buluşup, çoğalıyor ve çoğaltıyorlar? İşte ‘Buluşma Noktası’nda bizi birbirimize benzer veya farklı kılan özelliklerimizi buluşup konuşabilir, tartışabilir ve bunu farklı biçimlerle ifade edebiliriz.”

6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı

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