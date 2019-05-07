6 kişilik mahallede bahar şenliği düzenlendi

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübbey'de farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eski yıllarda kış aylarında, mahallede ailelerin oturduğunu belirten Eriş, "Daha sonra köylülerin, rakımı biraz daha yüksek Çamyayla Mahallesi'ne taşınmalarıyla burada 6 kişi yaşamaya başlamış. Tabii ki buradaki evler zamanla yıkılmış ancak evlerin 48'i tescillenmiş durumda, bu sayısının 52’ye çıkma durumu var. Evlerin tekrardan aslına uygun bir şekilde restore edilip köylülere tahsis edilmesi söz konusu. Lübbey halkının da buraya dönme arzuları var. Bizim amacımız buranın eski yıllarda olduğu gibi bir konuma gelmesidir." ifadelerini kullandı.

Bahar şenliği kapsamında resim sergisi açan Mehmet Güler, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Lübbey'de yaşayanların mahalleye dönmesini ümit ettiğini söyledi.

Daha önce Lübbey'de ikamet eden Hamide Özmen de evlerin restore edilerek eski günlere dönmesini beklediklerini kaydetti.