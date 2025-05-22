6 saat içinde 583 erkekle birlikte oldu! Dayanamadı, sonunda hastaneye kaldırıldı! "İyi durumda değilim"

Kendisine "Avustralya'nın cinsel açıdan en aktif kadını" diyen Avustralyalı yetişkin film yıldızı Annie Knight, sadece altı saat içinde 583 erkekle yattıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

"ÇOK İYİ DEĞİLİM KANAMAM OLDU"

Knight, 18 Mayıs Pazar günü rekor kırmak için altı saat içinde 583 erkekle birlikte oldu. Ardından da "kanama" geçirdi ve soluğu hastanede aldı. "Çok iyi değilim, meydan okumadan beri çok fazla kanamam oldu," diyerek durumunu itiraf etti.

Mirror US'in haberine göre, Instagram hikayesinde "Sanırım günde 583 adamla birlikte olmak vücudunuz için pek de iyi değil." ifadelerini kullanan kadın, mavi hastane önlüğüyle çekilmiş bir selfie de paylaştı.

Knight, bir günde 24 erkekle birlikte olma rekorunu kırdı ve 2025'te 1.000 erkek hedefinin yarısından fazlasını gerçekleştirdi. Sadece 200 kişi bekleyen Annie, 500'den fazla erkeğin gelmesiyle şok olduğunu belirtti. "İnsanlar bu konuda çok gergin görünüyor. Günün sonunda, bu adamlar sadece seks yapmak istiyor. Tanrı korusun, bir adam seks yapıyor. Ve ben ücretsiz bir hizmet sağlıyorum," dedi.