6 saatlik gizemli keşif! ABD İHA'sı Rus hava sahasında uçtu!

Geçtiğimiz hafta İtalya ve Yunanistan NATO üslerinden kalkış yapan Amerikan İnsansız Hava Aracı (İHA) Rusya’nın güneyinde keşif uçuşları gerçekleştirmişti. Bu kez yine İtalya’da bulunan Sigonella NATO üssünden kalkış yapan 10-2043 kuyruk numaralı Global Hawk, Fransa ve Almanya üstünden hareketle Rusya’nın Baltık kıyısında olan kuzey bölgelerinde keşif yaptı.

Rus basınının havacılık radar gözlem internet sitesi Plane Radar'a dayandırdığı habere göre, İtalya’daki üsten 10.35’te kalkış yapan İHA 12.40’ta Fransa üssünden 14:20’de Almanya semalarına ilerledi. Buradan 15.55’te Rusya’nın Kaliningrad ve Petersburg semalarına ulaşan ABD’ye ait İHA Rusya semalarındaki keşfini 16.55’te sona erdirdi.

Keşfin bitmesiyle birlikte ABD’ye ait İHA İtalya’daki üssüne geri döndü. (İHA)



