6 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ya Çok Seversen, Güldür Güldür, Kod Adı: Angel, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 6 Temmuz Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Ya Çok Seversen, Güldür Güldür, Kod Adı: Angel, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 6 Temmuz Perşembe gününün reyting sonuçları...

6 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Temmuz Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (29 HAZİRAN) REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT 1’de ekranlara gelen “Kendi Düşen Ağlamaz”, 3. sırada ise Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür Show” tekrar bölümü yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Kendi Düşen Ağlamaz”, 3. sırada ise “Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber” yer aldı.



