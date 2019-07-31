6 yaşındaki çocuk 8 milyon dolarlık ev alarak rekor kırdı!

Güney Kore’de yaşayan bir aile, altı yaşındaki kızlarının başarılı YouTube kariyeri sayesinde başkent Seul'de 8 milyon dolarlık lüks bir ev satın aldı. 258 metrekarelik 5 odalı ev için 7.9 milyon dolar (yaklaşık 44 milyon TL) harcayan çocuk böylelikle bir rekor kırmış oldu.

AİLE ŞİRKETİ KURDULAR

Boram'ın gezerken ya da oyuncaklarla oynarken videoları çekilip paylaşılıyor. Boram Tube Vlog ve Boram Tube ToysReview kanallarında sırasıyla 17 milyon ve 13 milyon abone var. Boram’ın ebeveynleri, çocuklarının kazançlı kariyerini idare edebilmek için Boram Family adlı şirketi kurdu.

REKLAM ve SPONSORLUKLARDAN BÜYÜK PARALAR KAZANIYORLAR

Boram’ın en çok izlenen videoları 300 milyondan fazla görüntülenme sayısına sahip. Reklam gelirlerinden para kazanmanın yanı sıra Boram gibi YouTuber oyuncak şirketleriyle ya da diğer satıcılarla yaptıkları sponsorluk anlaşmalarından büyük miktarlarda para kazanabiliyor.

2018'DE EN ÇOK KAZANAN DA 7 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUKTU

Mesela 2018 yılında YouTube’da en çok para kazanan kanal, 7 yaşındaki Ryan Kaji’ye ait RyanToysReview kanalıydı. Ryan’ın kanalı 22 milyon dolar kazanmıştı.



