6 yaşındaki çocuk babasını üç kelimeyle hapse yolladı!

Polonya'da cinayetten aranan 35 yaşındaki bir adam 6 yaşındaki çocuğunun kendisini ihbar etmesiyle yakalandı.

Polonya'nın merkezindeki Łódź şehrine bir saatlik mesafede bulunan Wola Krzysztoporska kasabasında cinayetten aranan adamı 6 yaşındaki çocuğu ele verdi.

Polisler, daha önce hüküm giydiği bildirilen adamın bir apartmanda saklandığına dair ihbar aldılar. Baskın düzenlenen evdeki kapıyı 33 yaşındaki eşi açtı ancak kadın firarinin orada olmadığını ısrarla belirtti. Kadın, küçük çocuğu dışında evde yalnız olduğunu iddia etti. Polis baskınının ardından memurlar küçük çocuğa babasını sordu.

ÜÇ CÜMLEYLE BABASINI HAPSE YOLLADI

Çocuk, "Babam saklambaç oynuyor" diye fısıldayarak bir çekyatı işaret etti. Koltuğu kaldırdıklarında, aranan adamı ortaya çıktı. Daha sonra 15 yıllık cezasını çekmek üzere hapse gönderildi.

Belçika haber sitesi 7sur7'ye göre, anne de olay sırasındaki davranışları nedeniyle beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir .

