Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Döneminin 'dev'iydi! İlginç kafatası: 1200 yıl öncesinde yapılmış

İngiltere’de ortaya çıkarılan yaklaşık 1200 yıllık toplu mezarda bulunan bir iskelet, arkeologları şaşkına çevirdi. Dönemine göre “dev” sayılabilecek boydaki iskeletin kafatasında tespit edilen cerrahi delik, antik dönemde uygulanan ilginç bir tedavi yöntemini gündeme getirdi.

Döneminin 'dev'iydi! İlginç kafatası: 1200 yıl öncesinde yapılmış
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’de yapılan bir eğitim kazısında ortaya çıkarılan yaklaşık 1200 yıllık toplu mezar, bilim dünyasında büyük merak uyandırdı. Mezarda bulunan bir iskelet ise sıra dışı özellikleriyle dikkat çekti. Araştırmacılar, M.S. 9’uncu yüzyıla göre oldukça uzun olan bu kişinin kafatasında cerrahi bir delik tespit etti.

Döneminin dev iydi! İlginç kafatası: 1200 yıl öncesinde yapılmış 1

O DÖNEME GÖRE “DEV” SAYILABİLECEK BOY

İncelemelerde genç bir erkeğe ait olduğu düşünülen iskeletin yaklaşık 1,95 metre boyunda olduğu belirlendi. Uzmanlar, 9’uncu yüzyılda erkeklerin ortalama boyunun yaklaşık 1,67 metre civarında olduğunu hatırlatarak, bu kişinin döneminde sıra dışı bir fiziksel görünüme sahip olduğunu ifade ediyor.

Bu nedenle söz konusu kişinin çağdaşları tarafından “dev” olarak görülmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Döneminin dev iydi! İlginç kafatası: 1200 yıl öncesinde yapılmış 2

KAFATASINDA CERRAHİ DELİK BULUNDU

Araştırmacıların en dikkat çekici bulgularından biri ise iskeletin kafatasında ortaya çıktı. Yapılan incelemede kafatasında yaklaşık 2,5 santimetre çapında bir delik tespit edildi.

Uzmanlara göre bu işlem, antik dönemlerde uygulanan ve “trepanasyon” olarak bilinen cerrahi müdahale olabilir. Tarih boyunca farklı toplumlarda uygulanan bu yöntemde, çeşitli sağlık sorunlarını hafifletmek amacıyla kafatasında küçük bir delik açılıyordu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaşlı kadını 18 milyon dolandırdı: Güneşlenirken yakalandı!Yaşlı kadını 18 milyon dolandırdı: Güneşlenirken yakalandı!
Kölelikle mücadele ediyordu: Prenses siteden attılar!Kölelikle mücadele ediyordu: Prenses siteden attılar!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kafatası Kara delik dev,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.