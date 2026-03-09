Döneminin 'dev'iydi! İlginç kafatası: 1200 yıl öncesinde yapılmış

İngiltere’de yapılan bir eğitim kazısında ortaya çıkarılan yaklaşık 1200 yıllık toplu mezar, bilim dünyasında büyük merak uyandırdı. Mezarda bulunan bir iskelet ise sıra dışı özellikleriyle dikkat çekti. Araştırmacılar, M.S. 9’uncu yüzyıla göre oldukça uzun olan bu kişinin kafatasında cerrahi bir delik tespit etti.

O DÖNEME GÖRE “DEV” SAYILABİLECEK BOY

İncelemelerde genç bir erkeğe ait olduğu düşünülen iskeletin yaklaşık 1,95 metre boyunda olduğu belirlendi. Uzmanlar, 9’uncu yüzyılda erkeklerin ortalama boyunun yaklaşık 1,67 metre civarında olduğunu hatırlatarak, bu kişinin döneminde sıra dışı bir fiziksel görünüme sahip olduğunu ifade ediyor.

Bu nedenle söz konusu kişinin çağdaşları tarafından “dev” olarak görülmüş olabileceği değerlendiriliyor.

KAFATASINDA CERRAHİ DELİK BULUNDU

Araştırmacıların en dikkat çekici bulgularından biri ise iskeletin kafatasında ortaya çıktı. Yapılan incelemede kafatasında yaklaşık 2,5 santimetre çapında bir delik tespit edildi.

Uzmanlara göre bu işlem, antik dönemlerde uygulanan ve “trepanasyon” olarak bilinen cerrahi müdahale olabilir. Tarih boyunca farklı toplumlarda uygulanan bu yöntemde, çeşitli sağlık sorunlarını hafifletmek amacıyla kafatasında küçük bir delik açılıyordu.