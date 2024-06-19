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  4. 6 yıl önce nikah masasına oturmuşlardı! Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor

6 yıl önce nikah masasına oturmuşlardı! Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.06.2024 07:46
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6 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz'dan hayranlarını üzen haber geldi. Sevilay Tilda Oğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda boşanma sürecinde olduklarını duyurdu.

6 yıl önce nikah masasına oturmuşlardı! Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor

1999 yılında tiyatro oyunculuğuna başlayan, 2008'de 'Adanalı' dizisinde hayat verdiği 'Fiko' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Umut Oğuz, 2018 yılında Sevilay Tilda ile nikah masasına oturmuştu.

KAPAK UMUT

Çift, 2019'da da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftten üzücü bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sevilay Tilda Oğuz, boşanacaklarını duyurdu.

"EVET, BOŞANIYORUZ"

Sevilay Tilda Oğuz, şu ifadelere yer verdi: “Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum.”

açıklama

PAYLAŞIM YAPMADI

Eşinin boşanma açıklamasının ardından spora gittiğine dair story atan Umut Oğuz ise, ayrılma konusunda herhangi bir paylaşım yapmadı.

Vitrin


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