6 yıl önce nikah masasına oturmuşlardı! Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor

1999 yılında tiyatro oyunculuğuna başlayan, 2008'de 'Adanalı' dizisinde hayat verdiği 'Fiko' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Umut Oğuz, 2018 yılında Sevilay Tilda ile nikah masasına oturmuştu.

Çift, 2019'da da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftten üzücü bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sevilay Tilda Oğuz, boşanacaklarını duyurdu.

"EVET, BOŞANIYORUZ"

Sevilay Tilda Oğuz, şu ifadelere yer verdi: “Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum.”

PAYLAŞIM YAPMADI

Eşinin boşanma açıklamasının ardından spora gittiğine dair story atan Umut Oğuz ise, ayrılma konusunda herhangi bir paylaşım yapmadı.





