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Fiyatı düştü! Philips Marathon Ultimate XB9145/07 günün fırsat ürünü

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
17.06.2024 15:19
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Eskiyen elektrik süpürgesini yenilemek isteyenler, annesine ya da sevdiklerine yeni bir süpürge hediye etmek isteyenler buraya! Philips'in en çok satan Marathon Ultimate XB9145/07 Süpürge modeli bugüne özel indirimde, fırsatı görmek için acele edin!

Fiyatı düştü! Philips Marathon Ultimate XB9145/07 günün fırsat ürünü

Gelişen teknoloji sayesinde temizlikte devrim niteliğinde ürünler hayatımıza girmeye başladı. Onlardan biri de PowerCyclone 10 teknolojisine sahip yüksek emiş güçlü Philips Marathon Ultimate XB9145/07 Süpürge! Çok satanlarda birinci sırada yer alan bu ürün, bugüne özel 449 TL indirimle satışta! Sizin için cihazın öne çıkan özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına bu içeriğimizde yer verdik. İşte detaylar!

Çok satanlarda birinci sırada: Philips Marathon Ultimate XB9145/07

Adsız tasarım - 2024-06-17T150459.263

PowerCyclone 10 Teknolojisi: Gelişmiş PowerCyclone 10 teknolojimiz güçlü dönme hareketi ile emiş gücünü en üst düzeye çıkartmak için tasarlandı.

TriActive Ultra Başlık Teknolojisi: TriActive Ultra başlık; tüm yüzeylerde, tüm tozlar için her yönden çekiş sağlayarak en iyi temizlik performansını sunar.

NanoClean Teknolojisi: Yenilikçi NanoClean teknolojisi ve ergonomik uca benzer şekli sayesinde toz, haznenin en alt kısmında kalır ve boşaltma işlemi sırasında toz bulutu oluşumunu engeller.

Uzaktan Kumandalı Ergonomik Tutma Kolu: Ergonomik tutma kolu konfor ve verimlilik için tasarlanmıştır. Dar alanlara daha kolay ulaşmak ve manevralar için kullanabilirsiniz. Uzaktan kumanda ise emiş gücü seviyesini azaltmanıza veya bir düğmeye dokunarak kapatmanıza izin veren kontrol seçenekleriyle temizliği daha hızlı bitirebilirsiniz.

Entegre Fırça: Süpürgenin tutma yerine entegre edilen yumuşak fırça sayesinde mobilyalarınızı ve döşemelerinizi çizmeden temizleyebilirsiniz.

Detaylı Temizlik Kiti: Dört farklı detaylı temizlik aparatları sayesinde erişilmesi zor tüm yerlere ulaşabilir ve kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Özenli kutulanmış ve hızlı gönderilmiş ürünün görseli ile bire bir geldi. marka ve kalitesi genelde bilinen bir ürün. Tavsiye ederim."

  • "Sadece tutma kolu ağır biraz fakat emişi kuvvetli, kaliteli bir süpürge."

  • "Kullanım için başarılı bir ürün. Çekiş gücü çok iyi."

  • "Şiddetle tavsiye ederim. Paketleme, kargo, hızlı teslimat, ürün. Daha diyecek bir şey yok, harikasın."
Ürünü İncele

Bu içerik 17 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Elektrikli süpürge süpürge
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