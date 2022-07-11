6 yıllık aşkta mutlu son! Kirsten Dunst ile Jesse Plemons evlendi

'Fargo' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve yaklaşık 6 yıldır birlikte olan oyuncu çift Kirsten Dunst ile Jesse Plemons evlendi. Müjdeli haber, Dunst’ın yakınları tarafından duyuruldu ancak törene ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

6 YILDIR BİRLİKTELERDİ

Çift, 2016’da “Fargo” dizisinin çekimleri sırasında tanışmıştı. 2017’den beri birlikte olan çiftin, Ennis (4) ve James (14 aylık) isimlerinde iki çocuğu bulunuyor. 40 yaşındaki Dunst ile 34 yaşındaki Plemos, “The Power of the Dog” filmlerindeki rolleriyle bu yıl En İyi Yardımcı Oyuncu dallarında Oscar’a aday olmuşlardı.





