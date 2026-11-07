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60 gün uyuyarak 512 bin TL kazandı! Üstelik tatile gönderilecek

Hindistan'da düzenlenen ilginç yarışma, uyumayı kazanca dönüştürdü. 200 binden fazla kişinin başvurduğu programa seçilen 10 yarışmacı, 60 gün boyunca uyku düzenlerini koruyarak büyük ödül için mücadele etti. Yarışmacı Jiniya Chatterjee, uyku performansı ve çeşitli görevlerdeki başarısıyla 960 bin Hindistan rupisi (512 bin lira) ve tatilin sahibi oldu.

60 gün uyuyarak 512 bin TL kazandı! Üstelik tatile gönderilecek
Gökçen Kökden

Hindistan merkezli Wakefit şirketinin düzenlediği bir yarışmaya 200 binden fazla kişi başvuruda bulundu. Çok aşamalı değerlendirmeler ve kişisel görüşmelerin ardından yalnızca 10 yarışmacı programa kabul edildi. Katılımcılardan yeterli süre uyumaları, düzenli bir gece rutini oluşturmaları ve uyku performanslarını takip cihazlarıyla kayıt altına almaları istendi.

60 gün uyuyarak 512 bin TL kazandı! Üstelik tatile gönderilecek 1

Yarışmacıların günlük uyku puanları bir sıralama tablosuna yansıtıldı. Ancak büyük ödülü kazanmak için yalnızca yatağa girip uyumak yeterli değildi. Katılımcılar, yaklaşık 60 gün boyunca yaratıcılıklarını, gözlem yeteneklerini ve sağlıklı uyku alışkanlıklarını sınayan haftalık görevlerle de mücadele etti.

200 BİN BAŞVURUDAN 10 KİŞİ SEÇİLDİ

Yarışmanın dikkat çeken bölümlerinden biri “Uyku Sineması” adlı görev oldu. Katılımcılar, popüler filmlerdeki sahneleri uyku teması ekleyerek yeniden canlandırdı. “Uyku Bingosu” görevinde ise bir hafta boyunca kendi gece alışkanlıklarını incelemeleri istendi.

En ilginç görevlerden biri “Gizli Uyku Operasyonu” oldu. Yarışmacılar, karşılarındaki kişiye fark ettirmeden normal bir konuşmanın içinde “battaniye” veya “yastık” kelimelerini 10 kez kullanmaya çalıştı. Haftalık görevlerde en başarılı performansı gösteren kişi, “Haftanın Profesyonel Uyuyucusu” unvanını aldı.

FİNALDE YATAK ODALARINI KENDİLERİ HAZIRLADILAR

60 gün uyuyarak 512 bin TL kazandı! Üstelik tatile gönderilecek 2

İki aylık sürecin sonunda Jiniya Chatterjee, Ratnagiri Manikandan ve Mehek Khot ilk üçe girdi. Haftalık yaratıcılık görevlerinde en fazla başarıyı elde eden Karim Khan ise sürpriz bir kararla yarışmaya geri döndü ve finaldeki dördüncü isim oldu.

“Big Bedd” adı verilen final, reality şovları andıran bir formatta düzenlendi. “Hafızalı Sünger” görevinde yarışmacılara örnek bir yatak odasının fotoğrafları gösterildi. Finalistlerden bu odayı hafızalarına dayanarak yeniden oluşturmaları istendi.

Ardından gerçekleştirilen “Uyku Müzayedesi”nde yarışmacılar; yastık, battaniye, klima kontrolü, ışık ve ses ayarları gibi ideal uyku ortamını belirleyen unsurlar için puanlarıyla teklif verdi.

SON GECEKİ UYKU PUANI KAZANANI BELİRLEDİ

Kendi yatak ortamlarını oluşturan dört finalist, uyku takip cihazlarıyla son kez ölçüldü. Final gecesinde elde edilen puanların karşılaştırılmasıyla Jiniya Chatterjee yarışmanın birincisi ilan edildi.
Chatterjee, 960 bin Hindistan rupisinin yanı sıra sponsorlu bir tatil kazandı. 2019 yılında başlayan sıra dışı uyku stajına önceki dört sezonda toplam bir milyondan fazla başvuru yapıldığı ve 65 katılımcıya çeşitli ödemeler verildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan yarışma
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