60 kilo birden veren Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Son halini görenler inanamadı

Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu, geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu. Uyguladığı diyet ile formda kalmayı sağlayan Bozoğlu değişimiyle gündem oldu.

Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla adeta herkesi hayrete düşüyor. Bozoğlu değişimi ile büyük beğeni topluyor.

Son haliyle sık sık gündeme gelen Yeşim Ceren Bozoğlu son olarak Hayaller ve Hayatlar dizisinde rol aldı. İki yılda 60 kilo veren ünlü oyuncu zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor.

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle beğeni toplayan Yeşim Ceren Bozoğlu'na takipçileri "Nereden nereye", "Çok güzelsin", "20 yıl geri gittiniz" gibi yorumlar yapıyorlar.

Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974'te Ankara'da doğdu. Bozoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmendir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı.

Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik “Kadınlar” adlı oyun ile Cumhuriyet gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından "Yılın Genç Kadın Oyuncusu" seçildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.



