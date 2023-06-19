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60 kilo birden veren Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Son halini görenler inanamadı

19.06.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Hayat Benim dizisinde hayat verdiği Nuran karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu son haliyle büyük dikkat çekti. Uyguladığı diyet formülü ve geçirdiği ameliyat sayesinde fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu sosyal medyadaki paylaşımlarıyla herkesi şaşırttı. 60 kilo birden veren Bozoğlu'nun değişimi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu, geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu. Uyguladığı diyet ile formda kalmayı sağlayan Bozoğlu değişimiyle gündem oldu.

Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla adeta herkesi hayrete düşüyor. Bozoğlu değişimi ile büyük beğeni topluyor.

Yeşim Ceren Bozoğlu o hayat benim

Son haliyle sık sık gündeme gelen Yeşim Ceren Bozoğlu son olarak Hayaller ve Hayatlar dizisinde rol aldı. İki yılda 60 kilo veren ünlü oyuncu zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor.

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Düzgün fiziği ve güzelliğiyle beğeni toplayan Yeşim Ceren Bozoğlu'na takipçileri "Nereden nereye", "Çok güzelsin", "20 yıl geri gittiniz" gibi yorumlar yapıyorlar.

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Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974'te Ankara'da doğdu. Bozoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmendir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı.

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Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik “Kadınlar” adlı oyun ile Cumhuriyet gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından "Yılın Genç Kadın Oyuncusu" seçildi.

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.

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