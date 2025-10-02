Mynet Trend

64 yaşındaki adam 35 yıl sonra idam edildi! Ölmeden önce son kez bakın ne dedi

ABD'de 35 yıl önce işlediği cinayetten hüküm giyen 64 yaşındaki kişi idam edildi. Florida eyaletinde bu yıl idam edilenlerin sayısı 13'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde, 35 yıl önce işlediği cinayetten dolayı idama mahkum edilen 64 yaşındaki kişinin cezası infaz edildi.

NBC News'un haberine göre, Victor Tony Jones 1990'da çalıştığı iş yerinde yaptığı soygun sırasında iş yeri sahiplerini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinde ağır yaralı yakalanan Jones, 1993'te iki kez birinci derece cinayet ve silahlı soygundan suçlu bulunarak idama çarptırıldı. Jones son bir açıklama yapmayı reddederek sadece "Hayır efendim" diye yanıt verdi.

ZEHİRLİ İĞNEYLE İDAM EDİLDİ

Jones, Florida Eyalet Cezaevi'nde zehirli iğneyle idam edildi. Böylece, bu yıl Florida'da idam edilenlerin sayısı 13'e yükselmiş oldu. Bu yıl, 1976'da idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana Florida'da en fazla idamın infaz edildiği dönem olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Florida, bu yıl ABD'de en çok idamın uygulandığı eyalet oldu.

ABD genelinde, bu yıl şimdiye kadar 34 kişi idam edilirken, yıl sonuna kadar en az 8 infazın daha yapılması planlanıyor.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

