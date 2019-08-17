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64MP’lik ana kameraya eşlik eden 4 kameralı telefon

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TEKNOLOJİ  | 17.08.2019 09:05 | Son Güncelleme

Özellikle son birkaç yıldır Çinli üreticilerin akıllı telefon pazarına hakim olduklarını söyleyebiliriz. Pazarın geneline baktığımızda Apple ve Samsung haricindeki üreticilerin Çin kökenli olduğunu görüyoruz. Çinli olmayıp pazarda boy gösteren diğer üreticilerin payı ise kar – zarar terazisini anca dengeliyor.

64MP’lik ana kameraya eşlik eden 4 kameralı telefon

Peki Çinli üreticilerin bu kadar başarılı olmalarının sırrı ne? Elbette agresif fiyat politikası. Örneğin Xiaomi, sıfır reklam politikasıyla dünyanın en çok telefon satan 4. şirketi olmayı başardı. Kar marjını düşük tutan Çinli üretici, sunduğu uygun fiyatlarla milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Nitekim ulaşmaya da devam ediyor.

Her geçen gün model yelpazesini biraz daha genişleten Çinli üretici, şu aralar 4 ana kameralı yeni telefonu üzerine çalışıyor. Şirketin önemli isimlerinden biri olan Lu Weibing, geçtiğimiz gün bu 4 kameralı telefona ait bir video yayınladı. Videoda yer alan telefonda 64MP’lik bir ana kamera ve ona eşlik eden 3 kamerayı görüyoruz. Muhtemelen bu kameralar da geniş açı ve derinlik gibi aksiyonları yakalamak için yerleştirildiler.

Şimdilik bu model hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Muhtemelen Çinli üretici önümüzdeki günlerde konu hakkında daha kapsamlı araştırmalarda bulunacaktır.

Dilerseniz bahse konu videoya buradan göz atabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi 64 megapixel

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