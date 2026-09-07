Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

66 yıl önce tarih verip dünyanın sonu demişti: Sayılı gün kaldı!

1960 yılında yayımlanan bir araştırmada dünyanın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir öngörüde bulunuldu. Üç bilim insanı, nüfus artışının kontrolden çıkması halinde medeniyetin kritik bir noktaya ulaşabileceğini savundu ve bunun için Kasım ayını işaret etti.

66 yıl önce tarih verip dünyanın sonu demişti: Sayılı gün kaldı!
Çiğdem Berfin Sevinç

Dünyanın sonunun ne zaman geleceğine ilişkin iddialar yıllardır gündemden düşmüyor. Ancak 66 yıl önce bilimsel bir dergide yayımlanan bir araştırma, verdiği tarih nedeniyle yeniden dikkat çekti.

1960 yılında Science dergisinde yayımlanan çalışmada Illinois Üniversitesi'nden Heinz von Foerster, Patricia M. Mora ve Lawrence W. Amiot, Batı medeniyetindeki nüfus artışını inceledi.

Araştırmacılar, nüfusun üstel şekilde artmaya devam etmesi halinde dünyanın taşıma kapasitesinin aşılabileceğini öne sürdü. Hesaplamalarına göre kritik tarih 13 Kasım 2026 olarak gösterildi.

66 yıl önce tarih verip dünyanın sonu demişti: Sayılı gün kaldı! 1

DÜNYA NÜFUSU 3 MİLYARDAN 8,3 MİLYARA ÇIKTI

Araştırmanın yayımlandığı dönemde dünya nüfusu yaklaşık 3 milyardı. Bugün ise küresel nüfusun yaklaşık 8,3 milyara ulaştığı tahmin ediliyor.

Bu nedenle 1960 tarihli araştırma, özellikle sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Ancak çalışmanın ortaya koyduğu tarih, günümüzde bilim insanları tarafından dünyanın kesin olarak sona ereceği bir tarih şeklinde kabul edilmiyor.

Araştırmanın temelinde nükleer savaş ya da doğal afet değil, aşırı nüfus artışı ve kaynakların yetersiz kalması endişesi bulunuyordu.

66 yıl önce tarih verip dünyanın sonu demişti: Sayılı gün kaldı! 2

YAPAY ZEKA HAKKINDAKİ UYARISI DA DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmanın yazarlarından Heinz von Foerster'ın yıllar sonra yapay zeka konusunda yaptığı açıklamalar da eski çalışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Von Foerster, 1995 yılında verdiği bir röportajda yapay zekanın insan gibi "düşündüğünü" varsaymanın tehlikeli olabileceğini savundu.

Bilim insanı, makinelerin zeki görünen görevleri yerine getirebilmesinin insan zekasıyla aynı anlama gelmediğine dikkat çekti.

2002 yılında hayatını kaybeden von Foerster'ın bu değerlendirmeleri, günümüzde yapay zekanın günlük yaşamda giderek daha fazla kullanılmasıyla birlikte yeniden tartışılmaya başlandı.

66 yıl önce tarih verip dünyanın sonu demişti: Sayılı gün kaldı! 3

NÜFUSUN 10 MİLYARI AŞMASI BEKLENİYOR

Birleşmiş Milletler projeksiyonlarına göre dünya nüfusunun önümüzdeki yıllarda artmaya devam etmesi ve 2080'lerin ortalarında yaklaşık 10,3 milyara ulaşması bekleniyor. Ardından nüfusun kademeli olarak gerilemesi öngörülüyor.

Nüfus artışı ve kaynakların geleceği konusundaki tartışmalar ise yeni değil. İngiliz ekonomist Thomas Malthus, 1798 yılında yayımladığı çalışmasında nüfusun gıda üretiminden daha hızlı artabileceğini ve bunun kıtlık riskini beraberinde getireceğini savunmuştu.

Tarım teknolojilerindeki gelişmeler bugüne kadar artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oldu. Ancak nüfus, kaynaklar ve sürdürülebilirlik konusundaki tartışmalar günümüzde de devam ediyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 tane 200 MP kamerayla geliyor! Geri sayım başladı3 tane 200 MP kamerayla geliyor! Geri sayım başladı
Ofis çalışanları şemsiye açıp maske takıyor! İşte şaşırtan nedeniOfis çalışanları şemsiye açıp maske takıyor! İşte şaşırtan nedeni

Anahtar Kelimeler:
Bilim insanı yapay zeka kıyamet nüfus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Düğünlerde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapandı

Düğünlerde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.