66 yıl sonra bir ilk! Barajlar taştı, kapaklar açıldı

Türkiye’de son aylarda etkili olan yoğun yağışlar barajları doldurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 7 ayda 66 yılın en yüksek yağış seviyesinin görüldüğünü açıklarken, birçok barajda doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını söyledi. Diyarbakır’daki Karakaya Barajı’nda yıllar sonra açılan kapaklardan akan su ise görenleri büyüledi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 7 aydaki yağışlar, 66 yılın en yüksek seviyesini gördü. Barajlarımızdaki doluluk oranımız yüzde 75'ler civarında. Hatta bazı barajlarımızda yüzde 100'e ulaşmış durumda" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Etlik Tesisleri'nde yeni iş makinelerini hizmete alma törenine katıldı. Bakan Yumaklı, maliyeti yaklaşık 2,7 milyar lira olan 150 yeni iş makinesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Yeşil karıncalarımızın inşallah afetsiz günlerde, sadece risk önleme faaliyetlerinde görev almasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Ülkemizin kadim kurumu Devlet Su İşleri, içme suyundan tarımsal sulamaya, enerjiden taşkın korumaya kadar birçok alanda ülkemiz su yatırımlarının ana aktörü ve öncüsü konumunda. Biz de son 23 yılda, bu hizmet anlayışıyla, suyla ilgili yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürdük. Bu sürede 4,7 trilyon liralık yatırım yaparak, 11 bin su ve sulama tesisini hizmete aldık. 805 baraj ve 522 gölet inşa ettik. Bu yatırımlarla, su depolama kapasitemizi yüzde 38 arttırarak, 184 milyar metreküp seviyesine ulaştırdık. Sulanan alan miktarımızı yüzde 52 artışla, 72 milyon dekara çıkardık. 352 içme suyu tesisi inşa ederek, şehirlerimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 6 bin 239 yeni taşkın koruma tesisi inşa ettik. İnşallah bu yıl da 300 su projesini daha hizmete alacağız. Şimdiden şehirlerimize, köylerimize, vatandaşımıza, çiftçimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'DSİ'NİN İŞ MAKİNELER HAYATİ ROL ÜSTLENİYOR'

Dünyanın, iklim değişikliğinin tüm senaryolarının hissedildiği bir dönemden geçtiğini vurgulayan Yumaklı, "Geçen yıl kuraklık ile ilgili önemli bir sınav verdik. Hamdolsun 2026 yılı ülkemiz için bereketli geçiyor. Bu yılki yağışlar; normaline göre yüzde 30, geçen yıla göre ise yüzde 73 artmış durumda. Hatta bazı bölgelerimizde bu artış yüzde 100'ün üzerine çıktı. Şu çarpıcı bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Son 7 aydaki yağışlar, 66 yılın en yüksek seviyesini gördü. Barajlarımızdaki doluluk oranımız yüzde 75'ler civarında. Hatta bazı barajlarımızda yüzde 100'e ulaşmış durumda.

9,5 MİLYAR METREKÜP DOLDU

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) 173 metre yükseklikten tahliye edilen su görsel şölene dönüştü.

Türkiye'nin en büyük üçüncü barajı ve ikinci en büyük hidroelektrik santrali olan Karakaya Barajı ve HES'nin havzasında su miktarı yoğun yağışla rezervuar hacmi 9,5 milyar metreküpe ulaştı.

GÖRSEL ŞÖLENE DÖNÜŞTÜ

Toplam 6 ünitesiyle 1800 megavat kurulu güce sahip Karakaya Barajı ve HES'te su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta barajın ilk etapta 2 tahliye kapağı açıldı.

Daha sonra kademeli olarak 4 tahliye kapağı daha açılarak toplam 6 dolusavak kapağından dakikada binlerce metreküp su çıkışı sağlanıyor.

Gövde yüksekliği 173 metre olan baraj setinden süzülen basınçlı suyun tahliyesi görsel şölene dönüştü. Güneş ışınlarıyla da bölgede zaman zaman gökkuşağı oluşuyor.

Su tahliye işleminin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
Bölgeye gelen vatandaşlar, güzel manzara oluşturan su tahliyesini cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Anadolu Ajansı ekibince de su tahliye çalışması dronla görüntülendi.

"BU GÜZEL MANZARAYI AİLEM İLE İZLEMEYE GELDİK"

Su tahliye işlemini izleyen Cuma Çelik, barajın kapaklarının açıldığını duyunca Diyarbakır merkezden geldiklerini söyledi.

Çelik, "Bu güzel manzarayı ailem ile izlemeye geldik. Böyle bir güzelliği gördüğüm için de çok mutluyum. Bu kış güzel kar yağdı. Daha sonra sürekli yağış oldu. Bu sene her yerden su fışkırıyor. Kuruyan çeşmelerden bile su fışkırıyor." dedi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR MANZARA GÖRÜYORUM"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Hasan İnal da barajdan su tahliye işleminin çok güzel olduğunu belirtti.

İnal, "Manzara bayağı güzel ve nefes kesici. Suyun sesi, havada uçuşan damlalar insanın nefesini kesiyor. İlk defa böyle bir manzara görüyorum. Ömrümde böyle bir şeye şahit olmadım." diye konuştu.

Abdulmelik Çetin ise ailesi ile barajın kapaklarının açıldığını duyunca Malatya'dan bölgeye geldiklerini söyledi.

Çetin, "Uzun yıllar sonra ilk defa kapaklar açılmış. Sıcak havada burası çok serin. Sportif olarak olta balıkçılığı yapıyorum ama barajı hiçbir zaman bu kadar dolu görmemiştim." ifadelerini kullandı.

ÜLKENİN BİRÇOK YERİNDE DURUM AYNI

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 7 yıl sonra kapakları açılan Özlüce, Pembelik ve Seyrantepe barajlarında su tahliyesi devam ediyor.

Bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından Peri Çayı'nın yukarı havzasında yer alan Özlüce Barajı ile ardışık sistemdeki Pembelik ve Seyrantepe barajları tam doluluk seviyesine ulaştı.

DSİ ve baraj işletme yönetimlerinin koordinasyonunda, su dengesini korumak ve enerji üretimini en üst seviyede optimize etmek amacıyla dolusavak kapakları kademeli olarak açıldı.

Bölgede kış aylarında yağan karın erimesi ve ilkbaharda sağanaklarla birlikte ilk olarak tam doluluğa ulaşan Özlüce Barajı'nda 6, Pembelik ve Seyrantepe barajlarında 2 gündür su tahliyesi devam ediyor.

Vadideki su akış hızı ve barajlardaki su seviyeleri, ekipler tarafından anlık izlenerek su tahliye süreci sorunsuz bir şekilde sürdürülüyor.

Bu arada kapakların açılmasıyla Peri Çayı vadisinden suyun coşkuyla akışı, doğaseverler ve fotoğraf meraklıları için güzel manzaralar oluşturuyor.

Anahtar Kelimeler:
Fırat Nehri baraj tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
