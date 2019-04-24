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66 yıllık karavanın içi görenleri büyülüyor

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 24.04.2019 16:25 | Son Güncelleme

Karavana atlayıp, dünyayı dolaşmak hayallerinizin arasındaydı siz bir de bu karavanı görün. 1950'li yıllardan bu yana hiçbir şeyi değiştirilmeyen bu karavanın içini görenler tarih yolculuğuna çıkıyor

66 yıllık karavanın içi görenleri büyülüyor

1950'li yılların simgesi haline gelen karavan günümüzde bambaşka görünüyor. Şimdilerde popüler olmaya başlayan karavan hayatı eski yıllarda çok daha yaygındı. İşte karşınızda o yıllardan kalan 1953 model klasik bir karavan.

66 yıldır karavandaki hiçbir şey değiştirilmedi. Karavanın içine adım attığınız an zaman makinesinde yolculuk yapıyor gibi hissedebilirsiniz.

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1953 model bu karavanın fotoğrafları 2 yıl önce Facebook‘ta satışa çıkarıldı. Benzersiz iç tasarımı nedeniyle karavanın fotoğrafları Facebook’ta hızla yayılmaya devam ediyor. Birkaç halı ve boyama dışında, karavan 1953’teki görünümüyle birebir aynı.

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Sahibi, Facebook’ta: “Karavanın boyanması gerekti ve yeni tekerlek taktırdım. Onun haricinde her şey eskisi gibi. Perdeler bile aynı kaldı.” dedi.

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Bütün eşyalar 1950’lerden kalma. İnanılmaz!

Günümüz teknolojisinin eski yıllarda olmadığını düşünürsek, bu ev kesinlikle en ince ayrıntısına kadar en iyi şekilde tasarlanmış.

Henüz satılıp satılmadığı bilinmeyen karavan görenleri kendine hayran bıraktırmaya devam ediyor.

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