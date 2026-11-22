Rockstar Games'in 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürdüğü Grand Theft Auto VI, PlayStation 5, Xbox Series X ve S platformları için satışa sunuldu.

Şirketin resmi oyun sayfasında Android veya iOS için bir GTA 6 sürümü bulunmuyor.

GTA 6 MOBILE ÇIKTI MI?

Hayır. GTA 6'nın Android telefonlar veya iPhone modelleri için yayımlanmış resmi mobil sürümü yok.

Rockstar Games'in resmi platform listesinde yalnızca PlayStation 5, Xbox Series X ve S yer alıyor.

Dolayısıyla GTA 6'nın telefonlara doğrudan indirilerek oynanabilen bir sürümü henüz bulunmuyor.

GTA 6 ANDROİD APK İNDİRİLEBİLİR Mİ?

GTA 6 için resmi Android APK dosyası yayımlanmadı.

Siber güvenlik şirketi Netcraft, Kasım 2026'da yayımladığı araştırmasında GTA 6'nın mobil sürümünü sunduğunu iddia eden sahte internet siteleri tespit etti.

Araştırmaya göre bazı siteler, Android kullanıcılarına sözde GTA 6 beta sürümünü APK dosyası olarak indirmeyi teklif ediyor.

Netcraft, kullanıcıları bilinmeyen kaynaklardan APK yüklemeye yönlendiren ve sahte oyun indirme vaatleri sunan internet sitelerine karşı uyarıyor.

GTA 6 IPHONE'A İNDİRİLEBİLİR Mİ?

Hayır. GTA 6'nın App Store üzerinden indirilebilen resmi bir iPhone sürümü bulunmuyor.

Rockstar Games, iOS için GTA 6 çıkış tarihi de açıklamadı.

GTA 6 TELEFONDA NASIL OYNANIR?

GTA 6'nın doğrudan telefonda çalışan bir sürümü bulunmasa da oyunu desteklenen bir konsoldan uzaktan oynatmak mümkün.

Rockstar Games'in resmi destek sayfasına göre GTA 6, PlayStation ve Xbox konsollarındaki Remote Play özelliğini destekliyor.

Sony'nin resmi destek sayfasına göre PS Remote Play uygulaması, PS5 konsolundaki oyunların uyumlu telefon veya tabletlerden kontrol edilmesini sağlıyor.

Ancak bu yöntem, oyunun telefon üzerinde çalıştığı anlamına gelmiyor. Oyun konsolda çalışıyor ve görüntüsü mobil cihaza aktarılıyor.

GTA 6 XBOX CLOUD GAMING İLE TELEFONDA OYNANIR MI?

Rockstar'ın resmi açıklamasında GTA 6 için Xbox Cloud Gaming desteği Xbox One, Xbox Series X ve S konsollarıyla sınırlı olarak belirtiliyor.

Telefonlar için aynı bulut desteği duyurulmuş değil.

Xbox Cloud Gaming ile konsoldan yapılan Remote Play işlemlerinin farklı özellikler olduğunu belirtmek gerekiyor.

GTA 6 NEREDE OYNANIR?

Rockstar Games'in açıkladığı platformlara göre GTA 6, PlayStation 5, Xbox Series X ve S üzerinde doğrudan oynanabiliyor.

Xbox One kullanıcıları ise desteklenen bölgelerde Xbox Cloud Gaming üzerinden oyuna erişebiliyor.

GTA 6 STEAM'E ÇIKTI MI?

Hayır. GTA 6 için resmi bir PC sürümü henüz yayımlanmadı.

Rockstar Games, oyunun Steam üzerinden satışa çıkacağı bir tarih de açıklamadı.

Bilgisayarda oynamak isteyen kullanıcılar, GTA 6 sistem gereksinimleri belli oldu mu? PC için hangi ekran kartı gerekecek? başlıklı haberimizden PC sürümünün güncel durumunu öğrenebilir.

SAHTE GTA 6 APK DOSYALARINA DİKKAT!

Netcraft'ın güvenlik araştırmasına göre GTA 6'nın popülerliğinden yararlanmak isteyen dolandırıcılar, sahte oyun indirme siteleri oluşturdu.

Araştırmada bazı internet sitelerinin kullanıcıları sahte APK dosyalarına, şüpheli indirme işlemlerine ve farklı dolandırıcılık yöntemlerine yönlendirdiği belirlendi.

Bu yüzden GTA 6 mobile veya GTA 6 APK adıyla sunulan dosyaların Rockstar Games tarafından yayımlanmış resmi bir mobil oyuna ait olduğu düşünülmemeli.