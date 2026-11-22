Rockstar Games'in 19 Kasım 2026'da piyasaya sürdüğü Grand Theft Auto VI, Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarında doğrudan oynanabiliyor.

Microsoft'un 10 Kasım tarihli resmi duyurusuna göre oyun, Xbox Cloud Gaming üzerinden Xbox One konsollarından da oynanabiliyor.

Ancak bulut üzerinden oyun oynamak için desteklenen bir bölgede bulunmak ve gerekli erişim koşullarını karşılamak gerekiyor.

GTA 6 XBOX CLOUD GAMING İLE OYNANIR MI?

Evet. Microsoft'un Xbox Wire üzerinden yaptığı duyuruya göre GTA 6, 19 Kasım'dan itibaren Xbox Cloud Gaming üzerinden oynanabilir durumda.

Ancak şirketin GTA 6 için duyurduğu bulut desteği, Xbox One, Xbox Series X ve S konsollarını kapsıyor.

Microsoft, bulut üzerinden oynanan GTA 6'nın Xbox Series S grafik ayarlarını kullandığını da açıkladı.

GTA 6 XBOX CLOUD GAMING TÜRKİYE'DE KULLANILABİLİYOR MU?

Xbox Cloud Gaming, Türkiye'de resmi olarak sunulmuyor.

Microsoft'un Türkiye sayfasında hizmetin yalnızca desteklenen bölgelerde kullanılabildiği belirtiliyor.

Türkiye'de Xbox Game Pass aboneliği satın alınabilmesi, Xbox Cloud Gaming hizmetinin de ülkede resmi olarak kullanılabildiği anlamına gelmiyor.

Dolayısıyla GTA 6'nın Xbox Cloud Gaming desteği bulunmasına rağmen Türkiye'deki oyuncular bu hizmetten resmi olarak yararlanamıyor.

GTA 6 XBOX SERIES S KALDIRIR MI?

Evet. Xbox Series S, GTA 6'nın resmi olarak desteklenen platformlarından biri.

Rockstar Games, 10 Kasım'daki açıklamasında oyunun mevcut nesil konsollar için geliştirildiğini ve 30 FPS hedeflediğini duyurdu.

Bu yüzden Xbox Series S kullanıcıları oyunu konsollarına indirerek doğrudan oynayabiliyor.

GTA 6 XBOX SERIES S KAÇ FPS?

Rockstar Games'in açıklamasına göre GTA 6, mevcut nesil konsollarda 30 FPS hedefiyle çalışıyor.

Tom's Hardware'ın 18 Kasım tarihli haberine göre Xbox Series S sürümü, 720p temel çözünürlükten AMD FSR 4 teknolojisiyle 1080p'ye yükseltme yapıyor.

Ancak 30 FPS'nin hedeflenen kare hızı olduğu, her sahnede kesintisiz olarak aynı performansın elde edileceği anlamına gelmiyor.

GTA 6 XBOX ONE'DA OYNANIR MI?

Evet, ancak doğrudan kurularak değil.

Microsoft'un resmi açıklamasına göre GTA 6, Xbox One konsollarında Xbox Cloud Gaming üzerinden çalıştırılabiliyor.

Xbox'ın resmi oyun sayfasında da oyunun Xbox One'a yerel olarak yüklenemediği belirtiliyor.

GTA 6 XBOX CLOUD GAMING İÇİN GAME PASS GEREKLİ Mİ?

Microsoft'un resmi GTA 6 sayfasına göre, hizmetin sunulduğu ülkelerde bulut üzerinden oynamak için oyuna sahip olmak ve kullanılabilir bulut oyun süresinin bulunması gerekiyor.

Game Pass aboneleri, paketleri kapsamında sağlanan bulut oyun süresinden yararlanabiliyor.

Microsoft'un Eylül 2026'da duyurduğu yeni düzenleme, Kasım ayından itibaren Game Pass aboneliklerine aylık bulut oyun süresi sınırı getiriyor.

Şirketin resmi açıklamasına göre sınırlar şöyle:

Game Pass paketi Aylık bulut oyun süresi Game Pass Essential 5 saat Game Pass Premium 10 saat Game Pass Ultimate 15 saat

Microsoft, aboneliklerine dahil olan oyun süresini tüketen kullanıcıların Xbox Store üzerinden ek bulut oyun süresi satın alabileceğini belirtiyor.

Bu sınırlama, GTA 6 gibi uzun oyunlar için özellikle önem taşıyor.

Rockstar North'un eş başkanı Rob Nelson, New York Times'a yaptığı açıklamada GTA 6'nın ana hikâyesini bazı isteğe bağlı görevlerle birlikte yaklaşık 80 saatte tamamladığını söylemişti.

Dolayısıyla yalnızca Game Pass Ultimate'ın aylık 15 saatlik bulut oyun hakkını kullanan bir oyuncunun, 80 saatlik oynanışı tamamlamak için ek süre satın almadan en az altı aylık kullanım hakkına ihtiyacı olacak.

Microsoft'un desteklenen bölgelerde Game Pass aboneliği olmadan ayrıca bulut oyun süresi satın alma seçeneği de bulunuyor.

GTA 6 ise Game Pass oyun kütüphanesine dahil değil. Oyunun ayrıca satın alınması gerekiyor.

GTA 6 MACBOOK VEYA TELEFONDA XBOX CLOUD GAMING İLE OYNANIR MI?

Rockstar Games'in resmi destek sayfasında GTA 6'nın Xbox Cloud Gaming üzerinden Xbox One, Xbox Series X ve S konsollarında kullanılabildiği belirtiliyor.

Şirket, GTA 6 için MacBook, PC veya telefon üzerinden Xbox Cloud Gaming desteği açıklamış değil.

Bu yüzden oyunun Xbox Cloud Gaming kataloğunda bulunması, her cihazdan oynanabileceği anlamına gelmiyor.