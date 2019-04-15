67 yaşındaki zanlı çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Ergene'nin Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan M.E., ailesine İ.G.’nin kendisine 20 TL para verdiğini ve daha sonra iş yerinde cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Bunun üzerine ailesi Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek İ.G.'den şikayetçi oldu.

Çocuğun ifadesinin alınmasının ardandan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri İ.G.’yi gözaltına aldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.G., polistesi soruşturmasının ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

(DHA)

