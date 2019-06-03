6K çözünürlüğe sahip olacak

Nikon ve Canon gibi şirketlerin ürünlerini tanıtmasıyla birlikte tüm gözler Panasonic firmasına çevrildi. Şirket tarafından üretilen en gözde fotoğraf makinelerinden Lumix S1H, tam kare aynasız bir kameraya sahip. Nikon ve Canon gibi Dünya devleri de tam kare aynasız kamera teknolojisini benimsemişti

Panasonic şirketi bu yeni modelinde, ibreyi video çekimi yapan kullanıcılarına çevirmiş gibi görünüyor. 3:2’lik bir çerçeve oranı bulunsa dahi isteyenler için 5,9K çözünürlüğe 16:9’luk bir çerçeve oranı da bulunuyor. Şu an için 6K çözünürlüğe sahip video çekimleri, üst düzey bir kaliteyi temsil ediyor.

Bu kameralar, S serisi ile uyumlu olmasından dolayı, eski S serisi lenslerinizi takabilirsiniz. V-Log ve V-Gamut gibi özelliklere de sahip olan bu model, büyük ses getirecek gibi görünüyor. Şirketin bundan bir önceki fotoğraf makinesi serisinin ismi G serisiydi. 4K özelliğe sahip o modeller kullanıcıların gözdesi olmayı başardı.

Panasonic şimdi de, S serisi ile standartları üst düzey bir noktaya taşıyacak. Böylece 6K çekim yapabilen modelleri piyasa da daha fazla görebileceğiz. Muhtemelen yakın bir zamanda Nikon ve Canon da, 6K çözünürlüğe sahip ürünlerini piyasaya sunmaya başlayacaklar. Sizce de Panasonic markasının bu modeli önemli bir trend sağlayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

